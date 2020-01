Először észleltek vérrögöt egy űrben tartózkodó űrhajós szervezetében – megmentették

Miután vérrögöt diagnosztizáltak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) egyik amerikai űrhajósának a szervezetében, az amerikai űrhivatal, a NASA földi specialisták segítségét kérte a komplikáció orvoslásához. A meg nem nevezett asztronauta két hónapja tartózkodott az űrben, amikor a NASA orvosai észlelték a problémát, és még négy hónapja volt hátra a küldetésből, amit végig is csinált.

A komplikáció nem csak azért teremtett különösen kényes helyzetet, mert az érintett asztronauta volt az első, akinek a szervezetében vérrögöt észleltek űrbéli tartózkodása során. A problémát jelentősen növelte, hogy a Földön ilyenkor szokásos kezelés rendkívül kockázatos űrbéli körülmények között. A vérrögképződést megakadályozó vérhígítók szedése ugyanis esetenként csillapíthatatlan vérzést okoz, ami elég kockázatos, ha – mint az ISS-en – nincs a közelben ennek ellátására alkalmas kórház. Csakhogy a vérrög önmagában is életveszélyes lehet, mert a véráramban elszabadulva könnyen okozhat a vér útját a tüdő irányába blokkoló, így az oxigénfelvétel és a szén-dioxid-leadás élettani folyamatát megakadályozó tüdőembóliát.

Miután Stephan Moll vérrög-specialistával konzultáltak, a NASA orvosai a kezelés mellett döntöttek. Az érintett asztronauta az orvosspecialista tanácsára a visszatérése előtt 4 nappal hagyta abba a gyógyszerek szedését. Erre azért volt szükség, hogy a szervezet számára amúgy is extra terhelést jelentő visszaút ne legyen még megterhelőbb a gyógyszerek miatt.

Az asztronautákat vizsgáló orvosok nemzetközi csoportja nemrégiben hívta fel a figyelmet arra, hogy az ISS-en huzamosabb ideig kiküldetésben lévő legénység mintegy felének stagnálni kezdett vagy megfordult a véráram iránya a nyaki vénájában. Ennek hátterében az áll, hogy az űrben az asztronauták szervezetére nem hat a földi gravitáció, amely a vér áramlását (is) nagy mértékben meghatározza.

A visszeres véráramlás huzamosabb idejű akadályoztatása potenciálisan életveszélyes rögképződéshez vezethet, igaz, a vizsgált 11 asztronautából mindez csak egy esetben következett be. A témában megjelent nemzetközi tanulmány szerzői viszont külön figyelmeztettek arra, hogy a vérvisszaáramláshoz, valamint az ezzel összefüggésben lévő rögképződéshez kevesebb mint két hónap is elegendő volt. A kutatók hangsúlyozták, hogy az űrutazással együtt járó, potenciálisan életveszélyes szövődmények kockázatát nemcsak a jövőbeli küldetések, hanem az esetlegesen divatba jövő űrturizmus szabályozásánál is érdemes lenne figyelembe venni.

Régóta ismert tény, hogy az űrutazás egyébként sem kifejezetten egészséges az emberi szervezetnek. Kellő mennyiségű vizsgálható minta híján nehéz pontosan felmérni az űrutazás okozta egészségügyi kockázatot, de az már bizonyos, hogy az érrendszeri problémák mellett egy efféle túra jelentősen csökkenti az emberi belső váz csontjainak a sűrűségét, megváltoztatja a béltraktus baktériumflórájának az összetételét, és nem kívánatos extra nyomással terheli az emberi agyat.

