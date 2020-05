4,5 millió olasz indult újra munkába

Olaszország csaknem 29 ezer embert veszített a koronavírus miatt, ennél több áldozata csak a jóval népesebb Egyesült Államokban lett a COVID-19-nek. Az országban eddig csaknem 212 ezer ember fertőződött meg a hivatalos adatok szerint, a napi új esetek száma csökkenőben van, de még mindig ezer fölötti.

A március 9-én elrendelt szigorú korlátozásokat hétfőtől részlegesen feloldották az országban, így az építőipari cégeknél, a nagykereskedelemben és egyes gyárakban ismét megindulhatott a munka. Kinyithatnak az éttermek, bár egyelőre csak elviteles rendszerben, a parkokat a társas távolságtartás szabályait betartva lehet újra használni, és az emberek kiléphetnek az utcára, amennyiben 200 méternél messzebb nem mennek az otthonuktól.

A nápolyi központi állomáson utazók töltik ki az utazásuk céljáról szóló okiratokat. Fotó: Fabio Burrelli/NurPhoto via AFP

Az NPR római tudósítója szerint a hangulat lelkesen várakozó, az emberek ugyanakkor tartanak is az ismeretlenről. A korlátozások enyhítése jóval nagyobb felelősséget ró az egyes emberre, akiknek most személyesen kell mérlegelniük anyagi érdekeiket, az egészségügyi kockázatot és a pszichikai állapotukat is figyelembe véve.

Újra szabad focizni a milánói Indro Montanelli parkban. Fotó: Tatyana Volobueva/Sputnik via AFP

A hatóságok továbbra is betartatják a társas távolságtartás szabályait a közterületeken, és a lakásukat elhagyóktól továbbra is kérhetik a karantén elhagyásának indokát tartalmazó iratot.

Hétfő egy torinói piacon Fotó: Mauro Ujetto/NurPhoto via AFP

Giuseppe Conte miniszterelnök mindenkit arra szólított fel a Facebookon, hogy viselkedjen felelősen, mivel a könnyítések miatt a SARS-CoV-2-nek ismét több lehetősége lesz terjedni. Conte az előző héten arról beszélt, hogy az olaszok a saját régiójukon belül szabadon felkereshetik „congiunti”-jaikat, amely fogalomba barátok, rokonok is beletartozhatnak.

Ötven nap karantén után újra családi séta a dél-olaszországi Molfetta kikötőjében. Fotó: Davide Pischettola/NurPhoto via AFP

„Az ország jövője soha ennyire nem volt a mi kezünkben. Még a mostaninál is több együttműködésre, szabálykövetésre és józan paraszti észre lesz szükségünk” – üzente Conte.

