Itt vannak 2020 legszebb felvételei a Földről

A Nemzetközi Űrállomáson élő asztronautáknak idén is volt miben gyönyörködniük: 2020 akárhogyan is telt a Földön, kívülről elég jól nézett ki. A NASA rendszeresen jelentkezik is az általuk készített képekkel, most szilveszterre pedig megkérték az űrhajósokat és a Johnson Space Center munkatársait, hogy válogassák ki a kedvenceiket.

A felvételek között egyebek mellett szerepel az éjszakai Párizs, az ottawai ősz, a Nílus áradása és a Mauin található szélerőművek is. A listában szerepel egy elsőre rendkívül sokat ígérő alkotás is, amely a Terminátor Nyugat-Ausztrália felett címet viseli, de ez a terminátor nem az a Terminator, csak a világos és a sötét rész közötti határvonal.

A NASA jó szokásához híven nagy felbontásban is letölthetővé tette a képeket, a hivatal weboldalán pedig nagyíthatóak és kereshetőek a képek, meg lehet nézni a pontos koordinátáikat, sőt, azt is, hogy milyen magasról és milyen fényképezőgéppel készültek. Akinek nem elég, az az űrhivatal weboldalán talál további néznivalókat.

