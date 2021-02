A brit variáns újabb mutációját fedezték fel angliai mintákban

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

214 ezer mintából 11 esetben mutatták ki az E484K variánst az angliai közegészségügyi szolgálat, a Public Health England kutatói – jelentette a BBC.

A vizsgálatok által kimutatott mutációt korábban a dél-afrikai és brazil variánsban is felfedezték már, jelenleg azonban úgy tűnik, hogy nem terjedt el jelentősebben Nagy-Britanniában.

A SARS-CoV-2 koronavírus az Egyesült Királyság délkeleti részén, Kent megye területén megjelent, a hivatalos nevezéktan szerint B.1.1.7 nevezett variánsának mutációja ellen a rendelkezésre álló nyugati vakcinák továbbra is hatásosak – állítják a kutatók. Julian Tang, a Leicesteri Egyetem virulógusa a BBC-nek elmondta, hogy azért is fontos, hogy a polgárok betartsák a korlátozásokat, mert ha a vírus tovább terjed, nemcsak több embert fertőz meg, de esélye nyílik a mutációra is, amitől potenciálisan veszélyesebb lehet.

A BBC szerint a már engedélyezett vakcinák az új variánsokkal szemben is védelmet nyújtanak. A Pfizer-BioNTech oltóanyaga az előzetes eredmények szerint csak minimálisan veszít a hatékonyságából a brit mutánssal szemben, ugyanezt mutatják a Moderna korai eredményei, valamint a még engedélyezésre váró Novavax és Janssen vakcinatesztjei is.

