A BME kutatói áttörő módszert dolgoztak ki a bolygófelszíni víz potenciális jelenlétének jelzésére

„Olyan matematikai módszert dolgoztunk ki, amellyel repedésmintázatokról készült egyetlenegy fényképből elég nagy biztonsággal meg lehet mondani a mintázat teljes időfejlődését” – kezd a rangos Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) folyóirat által rövidesen publikálandó, jelenleg preprint változatban elérhető tanulmány kifejtésébe Domokos Gábor alkalmazott matematikus, a legendás gömböc egyik feltalálója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Morfológia és Geometriai Modellezés Tanszékének professzora.

A Domokossal már korábban is sikeresen együtt dolgozó Regős Krisztinával, valamint az amerikai Pennsylvaniai Egyetem munkatársaival, Douglas Jerolmackkel és Sophie Silverrel közösen kidolgozott metódus a felszíni repedésmintázatok egy-egy fotója alapján a bolygófelszíni víz potenciális jelenlétét jelzi. „Mivel a legtöbb égitestről kizárólag bolygófelszíni műholdképeink vannak és lesznek, a módszernek komoly jelentősége lehet az űrkutatásban” – teszi hozzá Domokos. A tanulmányban a kutatók a geológiai-matematikai eljárásukat a Földön mért mintázatokkal tesztelik, hogy aztán a Marson, a Vénuszon és Jupiter Europa holdján található felszíni mintázatokat elemezve bemutassák „meglepően pontos” eredményeiket.

Több, mint pixeljavítás

photo_camera A Jupiter Europa holdjának Rhadamanthüsz-vonal néven ismert alakzatai Fotó: Regős et aI

„A Naprendszer égitesteiről rendelkezésünkre álló információ döntő többsége műholdak által készített fotó, melyek egyébként néha meglepően jó minőségűek. Még akkor is ez marad az egyik kiemelt információforrás, ha le tud szállni oda egy robot, mint például a Marsra a Curiosity” – magyarázza a Qubitnek Domokos.

photo_camera Az Europa felszínének Phaidra-vonal néven ismert alakzata Fotó: Regős et aI

Bizonyos értelemben Domokosék módszere is képelemzés, azonban még véletenül sem pixeljavítás: „az általunk kidolgozott geológiai-matematikai modellen alapuló algoritmusunkkal többek között a víz jelenlétére szeretnénk következtetni”.

photo_camera A Vénusz felszínének részlete Fotó: Regős et aI

Kozmológiai mozi

„Ahogy egy művészfotóban adott esetben benne van egy egész történet, úgy következtetünk mi is a mintázat múltjára és jövőjére a pillanatnyi állapotán mérhető kombinatorikai átlagokból. Ezek a mintázatok ugyanis univerzális szabályok szerint fejlődnek, a modell pedig paraméterezhető a szerint, hogy milyen anyagról, milyen környezetről van szó” – folytatja Domokos.

A magyar-amerikai együttműködésben kidolgozott módszer ugyanis képes egyetlen állóképből a repedésmintázat múltját és jövőjét felvázoló „egész estés filmet” készíteni.

„Bármilyen furcsán hangzik, egy elég érett mintázat esetén először a jövőt lehet megfejteni, majd abból a múltat – amihez persze komoly geológiai ismeretek is szükségesek”.

photo_camera A repedésmozaikok fejlődési mintázatai:balra a Mars Mawrth Vallis nevű régiója, jobbra az Europa Rhadamanthüsz-vonala Fotó: Regős et aI

A modell matematikai részének leírása egyébként már jelentős részben szerepelt egy korábbi tanulmányban, amelynek Domokos Gábor és Regős Krisztina mellett Bálint Péter, a BME Matematika Intézetének igazgatója volt a szerzője. „Az a munka lerakta a kemény matematikai alapokat, nélküle a mostani cikk nem születhetett volna meg” – mondja a professzor, aki szerint a mostani eredmény – a gyakorlati alkalmazás potenciálja mellett – azért is különleges, mert „ilyen bonyolultságú matek nem szokott csak úgy rögtön visszaköszönni a valóságból, ez a modell viszont könnyen ellenőrizhetően működik”.

Innentől már csak professzionális képanalízisre és egy, az algoritmus futtatására alkalmas, szintén professzionális szoftver megírására van szükség ahhoz, hogy nagy lökést kaphasson a víz jelenlétének kutatása más égitesteken. A csapat, mint arról korábban beszámoltunk, kapcsolatban áll az amerikai űrügynökséggel, a NASA-val. Ahogy Domokos mondja: „küldtünk már az én íróasztalomtól is utasítást a Curiositynek”.

