Oroszország sokkal kisebb, Afrika jóval nagyobb, mint azt az eddigi térképek mutatták

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A térképek nemcsak a térbeli és földrajzi tájékozódást segítik, hanem a gyerekek mentális térképét és társadalmak identitását is alakítják – írják a Szegedi Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézetének társadalomföldrajzzal foglalkozó szakértői, Kriska Olivér és Kádár Anett friss tanulmányukban. Az ENSZ közgyűlése nemrég szavazta meg a már évek óta létező területtartó, az úgynevezett Egyenlő Föld-vetületet (Equal Earth projection) használó térképeket. Bár az afrikai kezdeményezés eredménye nem jelenti az eddig használatos térképek kötelező leváltását, az Egyesült Államok ideológiai ambíciókat sejtett a kezdeményezés mögött, így leszavazta azt, míg Észtország, Grúzia, Litvánia, Moldova, Szerbia és Ukrajna tartózkodott. A Qubit Kriska Olivér társadalomföldrajz- és népességföldrajz- kutatót, egyetemi adjunktust, az „Új világtérkép = Új világkép? Az Equal Earth társadalomföldrajzi és szakmódszertani szempontból” című tanulmány társszerzőjét kérdezte arról, hogy hogyan alakítják át az atlaszok a mentális térképet, és milyen ideológiai, geopolitikai jelentősége volt az Equal Earth elfogadásának az ENSZ-ben.

Kriska Olivér, az SZTE Társadalomföldrajz Tanszékének adjunktusa Fotó: Torjai Patrik

Az ENSZ közgyűlésén megszavazott Equal Earth-térképnek mi lesz az előnye az eddig használt hagyományos Mercator-vetülethez képest?

Ezeknek a térképeknek többféle felhasználási céljuk is van a hétköznapi funkciójukon túl. A webes térképek a hagyományos Mercator-, illetve ahhoz hasonló vetületi rendszerben készülnek, amit a készítője eredetileg a hajózási navigáció támogatására szánt, így ennek megfelelő torzítást mutat. Minden egyes vetületi rendszer torzít valamennyire, ugyanis a Föld alakját enélkül nem tudjuk síkra vetíteni. Ha a Mercator-vetületi rendszert globálisan nézzük, akkor a sarkpontok felé haladva a területek fokozatosan egyre nagyobbnak tűnnek. Az Equal Earth a területarányokat matematikailag pontosan megőrzi, de az alakokat torzítja: látható például, hogy Grönland területi aránya Afrikához képest másmilyen, aminek szimbolikus jelentősége is van.

Az Equal Earth- és a Mercator-vetületek torzításainak összehasonítása Grafika: Qubit

Az új térkép egy tavaly afrikai összefogással elindított kezdeményezés eredménye. Miért épp most vált aktuálissá a 16. század óta használatban lévő Mercator-vetület lecserélése, és milyen szimbolikus jelentősége van?