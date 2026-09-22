Természetes árnyékolással, világos tetőkkel és az éjszakai átszellőzés biztosításával veszi fel a harcot Budapest a klímaváltozás ellen

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Mint arról a Qubiten többször is írtunk, a klímaváltozás miatt egyre gyarapodó hőhullámok, valamint a városi hősziget hatás következtében egyre többször válnak forró katlanná városok. Legutóbb egy éve írtuk meg, hogy a szűk utcák, a burkolt utak, járdák és a kevés zöldfelület miatt Budapest szinte teljesen védtelen a globális éghajlatváltozással egyre sűrűsödő hőhullámokkal, illetve az egyenetlen csapadékeloszlás miatt elöntéseket, villámárvizeket okozó felhőszakadásokkal szemben.

Az idei nyár hőmérsékleti rekordjai és csapadékmentes tartós hőhullámai nyilvánvalóvá tették, hogy amit a klímaforgatókönyvek a 2030-as évtizedre jeleztek, évekkel korábban bekövetkeztek.

Hétfőn délelőtt Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze; Barsi Orsolya, a Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztályának vezetője; Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója és Dezsényi Péter, a FŐKERT igazgatója vázolta fel, miként próbált és próbál enyhíteni Budapest az egyre forrósodó nyári hónapokon.

Hőmérő a Csillaghegyi Strandon 2026. június 20-án Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Klímapara

Hogy Budapest nem mediterrán városnak épült, azt bárki megérezhette, aki idén nyáron eltöltött pár órát a magyar fővárosban, amelynek épületei és az abban élőket, dolgozókat kiszolgáló infrastruktúra a téli körülményekre lett felkészítve az elmúlt évtizedekben, „miközben az éghajlatunk átváltott a nyárra” – adta meg az „Így készül fel Budapest a klímaváltozásra” címmel a Merlin színházban rendezett minikonferencia alaphangját Barsi Orsolya. A klímastratéga szerint az átbillenés egyértelmű jele, hogy a legnagyobb villamosenergia-terhelést 8182 megawatt értékkel idén januárban regisztrálták Magyarországon, amitől alig valamivel maradt el a nyári csúcs a június 29-én mért 7488 megawattal.

Grafika: Qubit

A klímaberendezések egyéni használata nem jelent fenntartható megoldást. Barsi szerint „egy forró estén ezeknek az egyidejű villamosenergia-igénye, a készülék teljesítményétől és az egyidejű használattól függően, de akár 1000-2000 megawatt is lehet. A június 29-én este fél 8-kor mért rekord napján dél–fél 1 körül ugyan a háztartási és saját célú napelemek teljesítménye országos szinten 2555 megawatt volt, de ez este fél 8-ra 235-re esett vissza”. A klímahasználatnak is köszönhető, hogy „aznap Budapesten több kerületben volt áramkimaradás, mert nem bírták a hálózatok, a transzformátorok túlmelegedtek”.

Grafika: Qubit

A klímastratéga szerint az egyéni hűtés már rövidebb távon sem megoldás. „Az épületközponti rendszerek, amelyek a pincében, vagy a tetőn elhelyezett hőcserélőkkel operálnak, jellemzően jobb hatásfokúak, fajlagosan kisebb energiaigényűek, és még a téli fűtésre is alkalmasak. De léteznek távhűtési megoldások is. Európa 5-6 városában a hűtött vizet gerincvezetékeken keresztül juttatják az épületekhez, ez sűrűn beépített területeken jellemzően használható. Nyilván ennek hatalmas beruházási igénye van, de van ilyen Bécsben, a bécsi városházát például ilyen rendszer hűti, de a városligeti műjégpálya is használ ilyen rendszert” – magyarázta Barsi. Szerinte azok a legjobb megoldások, amelyek „0 megawattal terhelik a rendszereket. Ilyen a mesterséges vagy a természetes árnyékolás, a lombkorona, a világos színű tetők, az éjszakai átszellőzés biztosítása, az átszellőztetési folyosók megtartása”.

Grafika: Qubit

Polgárjogot a városi fáknak

Bardóczi főtájépítész szerint a jelenlegi szabályozási keretrendszer átalakítása nélkül esély sincs arra, hogy enyhíteni lehessen a budapesti nyarakon. Jelenleg ugyanis a települési zöld infrastruktúrát mindössze egy kormányrendelet szabályozza, amely jóval alacsonyabb szintű védelmet biztosít a természetes klímavédelmi infrastruktúrának, mint a közművekről rendelkező törvényhelyek.