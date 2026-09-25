Mark Zuckerberg cuki AI-tamagoccsival erőltetné rád a személyes szuperintelligenciát, és még bejöhet neki

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AI-tamagoccsit, hiperkönnyű VR-szemüveget és kamera nélküli okosszemüveget mutatott be szerdán Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója a cég éves fejlesztői konferenciáján. A szeptember 23–24-én tartott Meta Connecten minden a cég Muse nevű AI-ágense körül forgott, amely bő két héttel ezelőtti bemutatása óta jelentős felhajtást és pozitív fogadtatást generált a közösségimédia-óriásnak.

Mark Zuckerberg bemutatja a Muse Charm AI-tamagoccsit a Meta Connecten 2026. szeptember 23-án. Fotó: Meta

A termékbemutató sztárja a Muse Charm AI-tamagoccsi volt, amit decemberben készül piacra dobni a cég. A kulcscsomóra rakható, kijelzővel és kamerával ellátott Muse Charmmal bárhová magunkkal vihetjük a Muse AI-ágenst, amely tulajdonképpen egy állandóan rendelkezésre álló, személyes asszisztens. A Muse Charm az első nagy amerikai techvállalat által kiadott zsebre rakható AI-eszköz, amivel Zuckerbergék megelőzték a pletykák szerint hasonló fejlesztéseken dolgozó OpenAI-t és Apple-t is.

„A Muse áll annak a víziónak a középpontjában, amit építünk” – mondta az élőben tartott bemutatón az „építés a szeretetnyelvem” feliratú pólót viselő Zuckerberg. A bolyhos, bézs színű, barátságos benyomást keltő Jolly kabalafigura által megjelenített Muse AI-ágenst az a Meta Szuperintelligencia Labort vezető Alexandr Wang fejlesztette ki kollégáival, akinek Scale AI startupjában tavaly a Meta 14 milliárd dollárért szerzett részesedést. A cuki avatárral felruházott személyes AI-ágenst – amivel a Meta a mindennapi életünket és feladatainkat kívánja könnyebbé tenni – a cég egy olyan időszakban mutatta be, amikor jelentősen felerősödtek a mesterséges intelligencia kockázatai miatti aggodalmak.

Alexandr Wang, a Meta Szuperintelligencia Laborjának vezetője a 2026-os Meta Connecten Fotó: Meta

A Muse Charm mellett Zuckerberg és Andrew Bosworth, a Meta technológiai vezetője (CTO) egy új VR-szemüveget is bemutatott, amivel a virtuális valóság területén piacvezető cég látványosan újra akarja gondolni a termékkategóriát. A 2027 tavaszán érkező Meta VR Glasses jobban hasonlít egy nagy napszemüvegre, mint a cég gamerek körében népszerű Meta Quest 3 VR-szemüvegeire, és nagyjából 100 grammos súlyával drasztikusan könnyebb a Quest 3-nál és az Apple Vision Prónál.

Andrew Bosworth a Meta új VR-szemüvegét demózza élőben a Meta Connect színpadán. Fotó: Meta

A zsebmoziként, munkaállomásként és játékkonzolként hirdetett új VR-szemüveg ezáltal hosszabb távon is kényelmes viselet lehet, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a VR-technológia mainstreamebbé váljon.

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