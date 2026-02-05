Zseniális ötlet vagy szörnyű lázálom Mark Zuckerberg személyes szuperintelligenciája?

Tavaly nyáron Mark Zuckerberg, a META társalapítója és elnök-vezérigazgatója az X-en nyílt levéllel és videóüzenettel fordult a világ népeihez. „Mark” – amint az akkoriban Julius Caesarra emlékeztető techmogul a levelet baráti közvetlenséggel aláírta – bejelentette, hogy a mesterségesintelligencia-rendszerek immár képessé váltak saját maguk fejlesztésére, és ennek révén a szuperintelligencia – bármit is jelentsen az – megteremtése látható közelségünkbe került.

Zuckerberg kifejtette, hogy míg más AI-fejlesztő laboratóriumok elsősorban kormányokat vagy nagy techvállalatokat kiszolgáló szuperintelligenciák fejlesztésére törekednek, a META az emberek igényeit kiszolgáló személyes szuperintelligencia megvalósítására törekszik. Ezt a célt szolgálja a cég 2025 júniusában létrehozott Szuperintelligencia Laboratóriuma (MSL), amelybe a META az elmúlt hónapok során százmillió dolláros fizetési csomagok ígéreteivel csábítgatta a versenytársaktól a világ legtehetségesebb AI-fejlesztő mérnökeit, több-kevesebb sikerrel.

Mark Zuckerberg, a META vezére Fotó: IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP

A nyílt levél víziója szerint a személyes szuperintelligencia egy, a META által szolgáltatott, minden ember számára elérhető személyes AI-asszisztens, vagy inkább AI-barát, amely azon túl, hogy minden kognitív feladatban jelentősen felülmúlja az emberi teljesítményt, mélyen ismeri értékeinket és preferenciáinkat. Segít bennünket a mindennapi feladatok elvégzésében. Kreatív partnerként együttműködik velünk, személyre szabott tanácsokat ad minden élethelyzetben. Önmegvalósításunk eszköze, amelynek segítségével mindenki saját szándékait követve fejlesztheti a világot, és elérheti személyes életcéljait. A nyílt levélben Zuckerberg egy váratlan, bár a szilícium-völgyi techvezérektől nem idegen fordulattal világtörténelmi perspektívába helyezte a személyes szuperintelligencia megalkotásának grandiózus feladatát. Eszerint ez a technológia folytatni fogja azt a kétszáz éves trendet, amelyben az új technológiák fokozatosan lehetővé tették az emberek számára, hogy ne a puszta megélhetésre, hanem egyre inkább az általuk kedvelt tevékenységekre összpontosíthassanak. A levélben Zuckerberg azt is megígéri, hogy a META által kifejlesztett személyes szuperintelligencia messze a leghasznosabb technológia lesz, amit valaha ember teremtett e földön.

Az ígéret szerint az olyan személyes eszközök, mint például az okosszemüvegek, okosórák – amelyek látják és hallják, amit mi látunk, hallunk és mondunk – a legfontosabb mindennapi számítástechnikai eszközeinkké válnak. Szupertársunk rögzíteni fogja minden szavunkat, minden lépésünket, minden mozdulatunkat. Megérti belső intencióinkat, kimondott és ki nem mondott vágyainkat. A létünk és lelkünk minden rezdüléséről begyűjtött információkat folyamatosan továbbítja a META hatalmas adatközpontjaiba, ahol aztán feldolgozzák, majd számunkra és természetesen a META számára hasznos tudássá formálják ezeket az információkat.

A levél biztosít bennünket arról, hogy a cég rendelkezik a szükséges infrastruktúrával, szakértelemmel és logisztikai hálózattal ahhoz, hogy a személyes szuperintelligenciát akár több milliárd ember számára elérhetővé tegye. Ugyanakkor Zuckerberg őszintén beismeri, hogy a személyes szuperintelligencia tevékenykedése új biztonsági aggályokat vet fel, ezért törekedni kell a kockázatok mérséklésére, és óvatosan kell dönteni abban, hogy mit tesznek nyílt forráskódúvá, és milyen tudást, milyen képességeket tart meg magának a META központi – nyilvánvalóan nemeslelkű, törvénytisztelő és jóindulatú – szuperintelligenciája. A kiáltvány szerint az emberiség mérföldkő előtt áll; az előttünk álló öt évben dől el, hogy a szuperintelligencia az egyén személyes felhatalmazásának (personal empowerment) eszköze, vagy a társadalom nagy részének „helyettesítője” lesz. A látnok itt arra a kényelmetlen lehetőségre utal, hogy ebben a nem kívánt esetben az emberiség túlnyomó többségére sajnálatos módon nem lesz szükség.