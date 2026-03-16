Két hétig teszteltem a Google Pixel 10 Prót, utána nehéz volt újra elővenni az iPhone-t

Nagyon nehezen váltam meg tőle, amikor vissza kellett adni. Ennél jobban talán nem is lehet összefoglalni, hogy milyen volt ős-iPhone-osként két hétig a Google Pixel 10 Pro telefonját használni. És emögött nem az agyonhájpolt AI-funkciók, hanem inkább a napi használat élvezetessége állt.

De kezdjük az elején. Hónapok óta szerettem volna kipróbálni a Google tavaly augusztusban bemutatott csúcstelefonját. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz az okostelefonokkal a mesterséges intelligencia korában, amikor több AI-cég is új termékekkel, köztük AI-szemüvegekkel kísérletezik. Miután az Apple és a Google bejelentették, hogy az Apple Siri asszisztensének új változatát a Gemini működteti majd, nem akartam tovább várni, és élesben akartam kipróbálni, hogy mit tud a Google AI-modellje a cég saját telefonján.

A Pixel 10 Pro Fotó: Tóth András/Qubit

Mindig is tetszett a Pixelek formaterve. Ez az érzésem csak fokozódott, amikor kibontottam az Alzától tesztelésre kapott 256 GB-os, holdkőszürke színű Pixel 10 Pró-t, ami jelenleg 532 000 forintért vásárolható meg. A Pixelek ikonikussá vált kamerasávjától a készülék fénylő alumíniumkerettel határolt hátulja gyönyörű, letisztult hatást kelt, és nem mellesleg tok nélkül sem billeg az asztalon.

De olyan sokat nem nézegettem a készüléket, gyorsan nekivágtam az iPhone 15 Próról történő teljes átköltözésnek. A 6,3 hüvelykes kijelzővel szerelt Pixel kezdeti beállítása gyorsabb, mint az iPhone-é, és az adataink, fotóink és alkalmazásaink iPhone-ról Androidra történő átvitele is sokkal flottabbul megy már, mint akár csak néhány évvel ezelőtt – az mindenesetre sokat segít, ha a Chrome-ban vagy Androidra is elérhető jelszókezelőben tároljuk a jelszavainkat.

Ezzel párhuzamosan ha nem is teljesen temetődött be, de szűkült az Apple és a Google ökoszisztémái közötti szakadék. Tavaly óta a Google Pixelek QuickShare funkciója támogatja az Apple AirDroppot, így ha készítünk egy szelfit a Pixellel, gyorsan átküldhetjük barátaink iPhone-jára, iPad-jére vagy Mac-jére, és fordítva. Emellett immár a magyar iPhone-ok is támogatják az RCS-t a Telekom ügyfeleknél, aminek hála Androidos barátainkkal lényegében úgy chatelhetünk, mintha iPhone-t használnának. Igaz, az üzeneteik továbbra is zöld színnel jelennek meg, így a „green bubble” viccek még egy ideig velünk maradnak.

Igen, a napi használatban jobb, mint az iPhone