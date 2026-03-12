„A pszichiátriai betegek tízezrei nem kapnak ellátást Magyarországon”

Magyarországon ahelyett, hogy a páciens állna az egészségügyi ellátás fejlesztéséről való gondolkodás középpontjában, a tűzoltás közepette csak arra jut idő, hogy azzal foglalkozzunk, van-e elég orvos és ápoló. Ez a hozzáállás nem a betegek érdekeit szolgálja, nem támogatja az aktív részvételüket, így például a pszichiátriai ellátásra szorulók aligha érvényesíthetik azokat a betegjogokat, amik minden érintettet megilletnének. Oriold Károly a Lélekben Otthon Alapítvány alapítójaként azért dolgozik, hogy minél többen élhessenek a jogaikkal, de erején felül küzd azért is, hogy a pszichiátriai ellátás alapjaiban is javuljon.

Oriold Károly, a Lélekben Otthon Alapítvány alapítója Fotó: Oriold Károly

Ehhez külföldi példákat igyekszik megismertetni a magyarországi döntéshozókkal és szervezetekkel, valamint minden támogatást megad az alapítványhoz forduló pácienseknek. Kérdés persze, hogy meddig lehet egy néhány évtized alatt lezüllesztett rendszert foltozgatni és a civil szféra helytállásával úgy-ahogy működtetni. A művészetterapeutával és analitikus csoportvezetővel a Qubit legújabb podcastjában arról beszélgettünk, hogyan sodródott veszélybe a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) működése, és hogyan érintheti a betegeket a pszichiáterek felmondása, az ellátás bizonytalansága. Szóba kerül továbbá, hogy mi segíthetne abban, hogy országosan javuljon az ellátás, illetve hogy felválthatja-e a szokáselvű gyógyítást az egységes, de legalább egyeztetett protokollokra épített kezelés.

A beszélgetés apropóját az OPAI működésének válsága adta, ugyanakkor a célunk az volt, hogy áttekintsük a teljes pszichiátriai ellátásra vonatkozó strukturális problémákat és a lehetséges megoldási javaslatokat. A felvétel időpontja óta az intézmény orvosainak egy része rövid határidővel letétbe helyezte felmondását, a szakembereket pedig több száz szakorvos biztosította a támogatásáról. Ézsi Robin főigazgató leváltásáról, vagyis az orvosok egyik fő követeléséről azonban azóta sem született döntés.

