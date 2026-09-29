Egy négyfős magyar család havi 1,6 millió nettóval már a felső tizedbe tartozik – ugyanoda, ahová Mészáros Lőrinc

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A társadalmi különbségek egyik legbeszédesebb mutatója, ha a népességet egy főre jutó jövedelem szerint tíz egyenlő részre (decilisre) osztjuk, és megnézzük, mennyi jut egy főre az egyes tizedekben. Ezek a számok jól ismertek, hiszen időről időre bejárják a magyar sajtót.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) EU-SILC adatfelvétel, 2025. állományából egyedi kérésre összeállított táblázatos adatállomány



Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) EU-SILC adatfelvétel, 2025. állományából egyedi kérésre összeállított táblázatos adatállomány

A 3. és a 7. decilis között viszonylag kicsik a különbségek: az éves nettó mediánjövedelem 2,05 és 2,76 millió forint között mozog, vagyis közel ötmillió ember él egymáshoz viszonylag hasonló anyagi körülmények között. A különbségek a skála két szélén kezdenek nőni, a 8. decilistől felfelé egyre gyorsabban – és látjuk majd, hogy a 10. tizeden belül nőnek csak meg igazán.