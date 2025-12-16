Jane Austen-rajongók, egyesüljetek!

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Ma 250 éve, 1775. december 16-án született Jane Austen, de a hardcore rajongók, a „Janeite”-ok idén egész évben korabeli kosztümökbe bújva, 18. századi táncokat lejtve, beszélgetések sorozatát hallgatva ünnepeltek szerte a világban. Múlt hét végén, Luca napján például kosztümös karácsonyi bált adtak az írónő tiszteletére az angliai Bath-ban. Ahhoz képest, hogy Jane Austen életében szinte teljesen ismeretlen maradt olvasói előtt - első nyomtatásban megjelent regénye, az Értelem és érzelem (Sense and Sensibility) nyitóoldalán a neve helyett csak annyi szerepelt, hogy egy hölgy írta (By a Lady) –, mára a britek egyik kedvenc írójává avanzsált, olyannyira, hogy portréja még a tízfontos bankjegyen is helyet kapott.

De mégis mi lehet az összesen hat regényt és négy rövidebb írást felölelő életmű és a mindössze 41 évet élt szerző titka? Hogy lehet az, hogy regényeinek szereplői az AI-barátokkal cseverésző tizenévesek, a szingli harmincasok és a nagymamák körében is népszerűek? Mit ad a világnak Jane Austen még több száz évvel születése után is?