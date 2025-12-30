Ilyen volt Magyarországon lakni 2025-ben: növekvő lakásárak, túlzsúfoltság, lakhatási szegénység
December elején publikálta az Eurostat az európai lakásszektorról és lakhatásról szóló, 2025-re vonatkozó Housing in Europe című jelentését. Nyolc érdekes adatsort és ábrát mutatunk be a jelentésből azok számára, akik nem szeretnék a teljes dokumentumot átböngészni. Ezek az ábrák segítenek jobban megérteni a magyar lakásszektort és annak problémáit is.
A magyar ember saját tulajdonban él
Az adatokon látszik, hogy a keleti tagállamokban mindenhol sokkal nagyobb arányban laknak saját tulajdonban az emberek, mint nyugaton. Magyarország ezen tagállamok közül is kiemelkedik. Ennek a jelenségnek általában két típusú magyarázata van. Az egyik szerint nyugaton sokkal megbízhatóbb a bérleti piac, ezért kevesebben áldozzák megtakarításaikat ingatlanvásárlásra. A másik szerint nyugaton annyira drága az ingatlan, hogy jóval kevesebben álmodoznak vásárlásról.
Az egekben a lakásárak
Ezt az ábrát biztosan sokan ismerik, korábban mi is írtunk erről a trendről. Viszont mégsem lehet kihagyni: egyrészt azért, mert elképesztő mértékű a magyarországi drágulás még a meglehetősen intenzív EU-s dráguláshoz képest is, másrészt azért, mert ez az ábra részben választ ad az előző kérdésre is: ma Magyarországon nem sokkal kevésbé megfizethető az ingatlan, mint máshol.
A jövedelem csaknem felét elviszi
