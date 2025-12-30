Ilyen volt Magyarországon lakni 2025-ben: növekvő lakásárak, túlzsúfoltság, lakhatási szegénység

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

December elején publikálta az Eurostat az európai lakásszektorról és lakhatásról szóló, 2025-re vonatkozó Housing in Europe című jelentését. Nyolc érdekes adatsort és ábrát mutatunk be a jelentésből azok számára, akik nem szeretnék a teljes dokumentumot átböngészni. Ezek az ábrák segítenek jobban megérteni a magyar lakásszektort és annak problémáit is.

A magyar ember saját tulajdonban él

Grafika: Qubit

Az adatokon látszik, hogy a keleti tagállamokban mindenhol sokkal nagyobb arányban laknak saját tulajdonban az emberek, mint nyugaton. Magyarország ezen tagállamok közül is kiemelkedik. Ennek a jelenségnek általában két típusú magyarázata van. Az egyik szerint nyugaton sokkal megbízhatóbb a bérleti piac, ezért kevesebben áldozzák megtakarításaikat ingatlanvásárlásra. A másik szerint nyugaton annyira drága az ingatlan, hogy jóval kevesebben álmodoznak vásárlásról.

Az egekben a lakásárak

Grafika: Qubit

Ezt az ábrát biztosan sokan ismerik, korábban mi is írtunk erről a trendről. Viszont mégsem lehet kihagyni: egyrészt azért, mert elképesztő mértékű a magyarországi drágulás még a meglehetősen intenzív EU-s dráguláshoz képest is, másrészt azért, mert ez az ábra részben választ ad az előző kérdésre is: ma Magyarországon nem sokkal kevésbé megfizethető az ingatlan, mint máshol.

A jövedelem csaknem felét elviszi