A magyar rákkutatás tele van innovációval, mégis nálunk a legmagasabb a daganatos betegségek halálozási aránya az EU-ban

A daganatos megbetegedések egész Európában hatalmas gazdasági terhet rónak az egészségügyre, és továbbra is az egyik legnagyobb kockázatot jelentik a lakosság egészségügyi állapotára. A daganatok kialakulásának számos oka lehet: a genetikai tényezők, az elégtelen mennyiségű testmozgás, az egészségtelen életmód, beleértve a dohányzást és az alkoholfogyasztást is. A betegséggel versenyt futva Magyarországon olyan kezelési lehetőségeket fejlesztenek, amelyek a daganat célzott kezelését és annak prognosztikus megfigyelését veszik alapul. Ezeknek az új klinikai technológiáknak a fejlesztésével foglalkozik például az Egyesült Államokban is tevékenykedő Genomate Health egészségügyi cég, illetve a Semmelweis Egyetem és a HUN-REN kutatói is úttörőnek számító vegyületet, illetve predikciós eszközöket fejlesztenek.

A rákkutatás és a klinikai fejlesztések magyar szemmel nézve is életbevágóan fontosak, ugyanis Magyarország élen jár a daganatos megbetegedések előfordulásában: 2019-ben és 2021-ben is itthon volt a legmagasabb a rákos betegek aránya egész Európában. Ráadásul 2021-ben a magyarországi daganatos halálozási arány 32 százalékkal haladta meg az európai uniós átlagot, és a helyzet azóta sem javult, ugyanis a covidjárvány kezdeti szakaszától, 2020-tól emelkedik a daganatos betegségek előfordulási aránya. Ekkor országos szinten összesen több mint 66 ezer esetet regisztráltak, ami 2022-ben elérte a 71 ezret, majd 2024-re enyhe javulást mutatva mintegy 69 ezer dokumentált esetszámra csökkent vissza. Ugyanakkor a fejlett diagnosztikai eljárásoknak és a javuló klinikai körülményeknek köszönhetően 2000 óta egész Európában csökken a 75 évnél nem idősebb, 100 ezer lakosra jutó halálozások száma.

Standardizált rákhalálozási statisztika Európában Grafika: Qubit

Bár csökkenő tendencia tapasztalható a daganatos megbetegedések mortalitási statisztikáiban, korántsem dőlhet hátra a rákkutatással foglalkozó klinikai és akadémiai orvosközösség. Az EU-ban a vezető rákos megbetegedés a férfiaknál a prosztatarák, a nőknél pedig az emlőrák, ráadásul a férfiakat jelentősen nagyobb eséllyel érinti a daganatos betegségek előfordulása. Az Európai Bizottság által tavaly decemberben kiadott felmérés szerint az új rákos megbetegedések 54 százaléka és a rák okozta halálesetek 56 százaléka férfiaknál fordult elő. A nőknél sem jó a helyzet: a 2024-es becslések szerint 360 ezer Európában élő nőnél diagnosztizáltak emlőrákot, ami a nőknél előforduló összes daganatos betegség 29 százalékát teszi ki.