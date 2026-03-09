Mesterséges szövetekkel forgatná fel a robotikát egy magyar startup, az Allonic

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Hogyan lehet olyan humanoid robotokat építeni, amik emberi környezetben is biztonságosak, mégis elég erősek a rájuk bízott feladatok elvégzéséhez? Erre a kihívásra ad választ az Allonic magyar robotikai startup, ami februárban a magyar startuptörténet legnagyobb értékű pre-seed körét zárta.

Ma iszonyatosan nehéz fejlett robotikai eszközöket, például egy robotkezet megépíteni, mondja a Qubitnek Tasi Benedek, a jelenleg 15 fős robotikai cég alapítója és vezetője. Az Allonic megoldása a robotgyártás leegyszerűsítésére egy fejlett fonógép, ami textilekből készít bioinspirált, háromdimenziós struktúrákat, azaz robotvázak köré épít mesterséges kötőszöveteket.

A 7,2 millió dolláros (2,4 milliárd forint) tőkebevonás Tasi szerint sem többet, sem kevesebbet nem tesz lehetővé nekik annál, mint hogy megcsinálják, amit szeretnének: megépíteni fonóplatformjuk következő generációját, és elérhetővé tenni azt más robotikai cégeknek és a robotikai ökoszisztémának.

Az Allonic alapítói, balról jobbra: Holló Dávid, Pelyva Dávid, Tasi Benedek Fotó: Allonic

Az Allonic azt reméli, hogy platformjuk ahhoz hasonló áttörést eredményezhet a humanoid robotikában, mint a 3D nyomtatás. A céljuk nemcsak az, hogy gyorsabbá és olcsóbbá tegyék a robotok testrészeinek előállítását, hanem az is, hogy a kötelek inherens tulajdonságain keresztül kombinálják a feladatok elvégzéséhez szükséges hajlékonyságot, erősséget, valamint az emberi környezetben való navigálásához szükséges biztonságosságot.

Ezzel nyitott kapukat döngetnek az iparágban, amit jól mutat a Meta technológiai igazgatójának, Andrew Bosworthnak egy március eleji megszólalása is. Bosworth az Instagrammon egy követőjének kérdésére elmondta, hogy éles különbségeket lát az ipari és az otthoni alkalmazásra szánt humanoidok között. Előbbiek kevésbé biztonságosak, ami miatt legtöbbször az emberektől elszeparáltan dolgoznak, viszont súlyukhoz képest erősek. Utóbbiak biztonságosabbak, viszont emiatt a képességeik is korlátozottabbak.

Új technológia kell a robotgyártás egyszerűsítéséhez

Tasit, aki idén felkerült a Forbes 30 sikeres magyar 30 alatt listájára, már a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Molekuláris bionika szakjának hallgatójaként is az emberi környezetbe jól integrálható gépek létrehozása érdekelte. Ehhez nemcsak az a fontos, mondja, hogy a gép el tud-e végezni egy feladatot, hanem az is, hogy az emberek rábíznák-e saját vagy szeretteik testi épségét.