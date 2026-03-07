Kipróbáltuk az AI-t, ami elsőként tesz feleslegessé egy komplett szakmát

„Van ez az újfajta kódolás, amit én »vibe coding«-nak nevezek, amikor teljesen átadod magad a flow-nak, elfogadod az exponenciális fejlődést, és szinte el is felejted, hogy a kód egyáltalán létezik” – írta ki az X-re az OpenAI társalapítója, Andrej Karpathy 2025 februárjában. Bő egy év alatt rengeteget változott a világ: a Collins Dictionary a 2025-ös év szavának választotta vibe coding kifejezést, és mára teljesen elfogadott tény, hogy a szoftverfejlesztőknek és programozóknak befellegzett.

Az Anthropic vezére, Dario Amodei idén Davosban fejtette ki, hogy az év végére már feleslegessé válnak a kódolással foglalkozó szakmák, a cég kódoló segédeszközének (Claude Code) vezető fejlesztője, Boris Cherny pedig februárban – számos fejlesztőhöz hasonlóan – arról beszélt egy podcastben, hogy ő már 2025 novembere óta nem írt egyetlen sor kódot sem manuálisan. Az AI Híradó új adásában megnéztük, mi is ez a vibe coding, hogyan rövidíti le a több napos munkákat néhány órássá, és hogyan vezet ez mindez ahhoz, hogy a pályakezdők máris 16 százalékkal kisebb eséllyel találnak munkát, hogy a dolgozók 40 százaléka fél attól, hogy lecseréli őt az AI, és hogy csak az Amazon, csak az elmúlt négy hónapban 30 ezer embertől vált meg a mesterséges intelligenciára hivatkozva.

Az adásban szóba került még továbbá,

hogy Iránban a jövő AI-háborúiból is ízelítőt kaptunk,

hogy mi ez a kavarás a Pentagon, az Anthropic és az OpenAI körül,

és hogy miként fértek hozzá 6700 robotporszívó kamerájához, mikrofonjához és az általuk készített lakásalaprajzokhoz egy AI-eszköz segítségével.

Nézd meg itt:

