Az arcfelismerő rendszer kidob öt fotót, Kovács főtörzs rábök az egyikre, ő lesz a gyanúsított

Az év eleje óta több olyan eset is történt az országban, ami arra utal, hogy a magyar rendőrség által a bűnözők, szabálysértők azonosítására használt arcfelismerő rendszer korántsem tévedhetetlen. Egy nyíregyházi gimnazistát csalással, egy szegedi nőt plüssmackólopással, egy 19 éves férfit samponlopással gyanúsítottak meg. (A 444 oknyomozó cikke a témában itt olvasható.) Közös elem ezekben az ügyekben, hogy a rendőrség arcfelismerő szoftvert használt a feltételezett elkövetők azonosítására, mint ahogy közös elem az is, hogy a gyanúsítottak egyike sem tartózkodott az elkövetés helyszínének még a közelében sem, és ezt mindannyian bizonyítani is tudják. Mindez számos problémát vet fel az arcfelismerő rendszerrel kapcsolatban, amiről Remport Ádámot, a Társaság a Szabadságjogokért jogászát, adatvédelemmel és állami megfigyeléssel foglalkozó szakértőt kérdeztük.

Az elmúlt hetekben több olyan hír jelent meg, ami arra utal, hogy a rendőrség intenzíven alkalmaz arcképfelismerő technológiát, és gyakran hibázik. Pontosan milyen technológiáról van szó, és honnan szerezték be?

Remport Ádám: A konkrét szoftverről és a beszerzés részleteiről nyilvánosan nem érhető el információ. Én szkeptikus vagyok azzal a hírrel kapcsolatban is, hogy a Tiborcz Istvánhoz [Orbán Viktor miniszterelnök vejéhez] kötött arcfelismerő szoftvert ilyesmire alkalmazni lehetne. Az persze biztosan látszik, hogy a rendőrség arcképfelismerő rendszert alkalmaz személyazonosításra, akár kisebb súlyú bűncselekmények vagy szabálysértések esetén is. A rendszer működésére vonatkozóan léteznek jogszabályi és belső utasítási keretek, de a technológia pontos eredete és működési paraméterei nem átláthatók. A konkrétumok ismerete nélkül is lehetséges olyan következtetést levonni, amely szerint ez egy kínai szoftver. Ezt az alapozza meg, hogy a Budapest Pride alkalmával használt rendőrségi kamerák egy olyan gyártótól származnak, amelyik a kamerákba már beépíti a mesterséges intelligenciával dolgozó azonnali arcképfelismerést. Ha pedig a kamera tőlük van, akkor megalapozottnak tűnik, hogy a használt szoftver is onnan származik.

Remport Ádám, a TASZ jogásza

Lássuk az alapokat. A felhasznált képfelvételek mindig a rendőrségtől származnak?