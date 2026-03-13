A könyv, amit mindenki félreért: A háború művészete

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Szun-ce A háború művészete című művét ma sokan afféle időtlen bölcsességgyűjteményként olvassák: idézetek formájában kering a közösségi médiában, üzleti és önsegítő könyvek hivatkozási alapja, sőt gyakran a tárgyalástechnika, a stratégiai gondolkodás vagy akár a mindennapi konfliktuskezelés kézikönyvének tekintik. Ritkábban merül fel a kérdés, hogy mit is jelent valójában ez a szöveg, és mit olvasunk ki belőle kétezer év távlatából.

Az elmúlt harminc évben három különböző magyar fordítást készítettem Szun-ce A háború művészetéből, amelyek különböző kiadók gondozásában kilenc-tíz alkalommal jelentek meg; a változatlan utánnyomásokkal együtt ez közel két tucat megjelenést jelent. Ez a szám nemcsak a kínai klasszikusok magyar recepciójában kiugróan magas, hanem általában is ritka egy ókori szöveg esetében. Éppen ezért indokolt feltenni a kérdést: mi az, ami ezt a rövid, tömör, filológiailag is problematikus hadtudományi művet ilyen makacsul életben tartja?

A válasz aligha kereshető pusztán a szöveg történeti hitelességében. Szun-ce alakja legendás, életrajza bizonytalan, a modern filológiai kutatások pedig régóta kétségbe vonják, hogy a mű a hagyományosan feltételezett i. e. 6–5. században keletkezett volna, vagy hogy egységes szerzőségű szövegről beszélhetünk. Mindez azonban láthatóan nem csökkentette a hatását – ami arra utal, hogy A háború művészete nem történeti dokumentumként, hanem gondolkodási modellként él tovább.

A mű modern olvasatait ráadásul már a címe is félrevezeti. A kínai ping fa kifejezés nem „művészetet” jelent a szó esztétikai vagy kreatív értelmében, hanem inkább szabályrendszert, módszertant, a hadviselés működési elveit. A háború itt nem heroikus vállalkozás, hanem végső kényszerállapot, amelynek költségeit, erőforrás ráfordításait minimalizálni kell, és amelynek ideális kimenetele éppen az, ha elkerülhető a nyílt összecsapás.

Szun-ce szövege ezért nem annyira a háborúról szól, mint inkább a konfliktusról: annak kialakulásáról, kezeléséről és feloldásáról egy olyan világban, ahol az erőforrások végesek, az információ döntő jelentőségű, és a látványos győzelem gyakran a kudarc jele. Talán éppen ez az oka annak, hogy a mű újra és újra értelmezhetőnek tűnik – és annak is, hogy oly sokféle, egymástól távoli területen vélik ma is alkalmazhatónak.

A kérdés azonban továbbra is nyitott: vajon Szun-ce valóban időtlen bölcsességeket fogalmazott meg, vagy mi ruháztuk fel ezekkel a modern világ stratégiai és kulturális igényeinek megfelelően?