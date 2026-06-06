Az AI-világ új királyát csak öt éve alapították, de mára az OpenAI-t is lekörözte

Sok szó esik mostanában az Anthropicról, amely hiába jóval fiatalabb a versenytársainál (2021-ben alakult), mára bebiztosította magát a generatív AI-jal foglalkozó cégek top 3-ában a Google és az OpenAI mellett: a Claude chatbot egyre népszerűbb, a Claude Code pedig egyenesen piacvezető a kódoló AI-asszisztensek között. De az Anthropicot hívják akkor is, ha a római pápa a mesterséges intelligenciáról értekezne, a Claude-nak pedig még a szkeptikusok császárával, Richard Dawkinsszal is sikerült elhitetnie, hogy nem egyszerű chatbot, hanem erző lény – az evolúcióbiológus el is nevezte beszélgetőtársát Claudiának, a kutatóknak pedig később úgy kellett magyarázkodniuk, hogy nem, a chatbotoknak a mai ismereteink szerint nincs tudatuk.

Az Anthropicot hét olyan kutató alapította, aki az OpenAI-t hagyta ott, különböző etikai aggályok miatt. Többen, köztük a cég vezérigazgatója, Dario Amodei is fontos szerepet játszottak annak a GPT–3 nyelvi modellnek a megalkotásában, amelynek alapjaira később a ChatGPT is épült. Bár az etikus AI-cég imázsa még mindig működik (elég arra gondolni, hogy az AI katonai felhasználása miatt veszett össze a Trump-kormányzattal), a képet némiképp árnyalják az Anthropic pénzügyei. Míg Amodeiék nehezteltek az OpenAI-ra, amikor a Microsofttól elfogadott egymilliárd dollárt, az Anthropic finanszírozásából sok-sok milliárddal kivette a részét az FTX kriptotőzsde egykori vezére, Sam Bankman-Fried is, aki ma 25 éves börtönbüntetését tölti több rendbeli csalás, sikkasztás és pénzmosás miatt.

Az AI Híradó 15. adásában Bodnár Zsolt és Tóth András közelebbről is megnézte az Anthropic-sztorit, például hogy mire jó az etikai AI-alkotmány, vagy hogy mit ólálkodik Elon Musk a cég környékén. Nézd meg itt:

Az adásban továbbá arról is szó esik, hogy

Kína beépíti az AI-t a félelmetes állami megfigyelőrendszereibe (a legalább 600 millió térfigyelő kamerából álló legnagyobb hálózatot konkrétan Skynetnek hívják);

a Google új videógenerátora már a fizika törvényeit is hűen követi;

az OpenAI modellje olyan Erdős-problémát oldott meg, hogy a matematikusok félteni kezdték a munkájukat;

miközben Sam Altman és Dario Amodei is kihátrált a korábbi, munkahelyi apokalipszist vizionáló állításai mögül, és már nem állítják, hogy az AI hamarosan tömeges munkanélküliséget okozhat.

Az AI Híradó előző adásai:

* * *

Júniusban a 13. Qubit Live-on folytatjuk korunk talán legnagyobb technológiai és társadalmi kihívása, a mesterséges intelligencia (AI) vizsgálatát. Most az AI-modellek korlátaira és az AI körüli hype-ra, valamint az általános mesterséges intelligencia (AGI) lehetőségére fogunk fókuszálni.

Velünk lesz Jelasity Márk informatikus-matematikus-nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Mesterséges Intelligencia Tanszékének vezetője, Kocsis Levente matematikus, a HUN-REN Sztaki tudományos főmunkatársa, Pintér Róbert szociológus-politológus, a Corvinus Egyetem docense, Móró Tamás és Jónap Richárd közgazdászok, a Concorde Értékpapír Zrt. stratégái és Kizlinger Lilla, Ezüst Medve díjas színművész. Ha te is szeretnél ilyen estekre járni, iratkozz fel mielőbb a Qubit+-ra!

Az estet a Concorde Értékpapír Zrt. támogatja (x).