Itt az idő, hogy az AI kilépjen a képernyőnkről a valóságba

Miután az elmúlt években sok száz milliárd dollárnyi befektetéssel pumpálták fel a mesterséges intelligenciát (AI) fejlesztő cégeket, idén már tényleg el kellene kezdeniük meghálálni a bizalmat, mondjuk azáltal, hogy termelnek is egy kis pénzt. Ahogy arról az AI Híradó korábbi részeiben is szó esett: a chatbotokra elenyésző százalékban fizetnek elő, és a céges együttműködésekből sem lehet igazán meggazdagodni. Ezért jönnek például a hirdetések a ChatGPT-be, és ezért próbálkoznak meg idén az AI-cégek a fizikai világ meghódításával.

A Meta AI-szemüveggel, az Apple AI-kitűzővel, az OpenAI pedig többek között AI-fülhallgatóval igyekszik a számítógépek és a mobilos alkalmazásboltok után a valóságos polcokon is megjelenni, de létezik már AI-diktafon, és AI-ékszerekkel is próbálkoznak. Az AI- az új okos-, már ami az előtagokat és a technyelvi forradalmat érinti.

Az AI Híradó új adásában továbbá megbeszéltük, hogy mit jósoltak a mesterséges intelligencia jövőjéről a davosi Világgazdasági Fórumon, hogy milyen újdonságokkal rukkolt elő az Anthropic, illetve hogy milyen lehet az új Siri, de arról is szó esett, hogy mi történik, ha a ChatGPT jobb híján Elon Musk AI-generált enciklopédiájához, a Grokipédiához nyúl forrásként.

Nézd meg itt:

Az AI Híradó korábbi adásai: