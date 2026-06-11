Mi szükség a közszolgálati médiára a 21. században?

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Hogyan lehet visszafoglalni a médiát Orbán után, feltéve, hogy kell egyáltalán? – tette fel a kérdést Václav Štětka, az odera-frankfurti Európai Egyetem professzora a CEU hétfői médiakonferenciáján. „A magyar média kilátásai a 2026-os parlamenti választások után: Hogyan lehet felszabadítani a médiát?” című esemény az AI-alapú dezinformáció és a túlzottan optimalizált algoritmusok médiaszabadságra gyakorolt hatásáról és az illiberális demokráciák nyilvánosságot leuraló magatartásának következményeiről szólt.

Štětka azzal törte le a frissen hivatalba lépett Tisza-kormány iránti túlzott bizakodást, hogy kijelentette: a média – és elsősorban a közszolgálati média – mindig is a regnáló hatalmak célkeresztjében állt. A szociológus közelmúltban megjelent könyvének (The Illiberal Public Sphere: Media in Polarized Societies) központi állítása, hogy egy illiberális kormány távozása nem jelenti automatikusan az illiberális nyilvánosság eltűnését. Az intézményi ellenőrzés áthelyeződhet, a médiatulajdonosok változhatnak, de ez önmagában még nem garantálja egy ország fényes liberális-demokratikus jövőjét.