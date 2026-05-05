Egy politikai rendszer valódi működését nemcsak alkotmányos szövegek, törvények és rendeletek határozzák meg, hanem azok az eljárások, szokások, döntési pontok, hallgatólagos szabályok és intézményi reflexek, amelyek nap mint nap újratermelik a hatalmi viszonyokat. Ezeket nevezem protokolloknak. A rendszerváltás valódi kérdése nem az, hogy az új többség hány törvényt tud elfogadni, hanem az, hogy képes-e olyan működési rendet létrehozni, amely akkor is védi a közérdeket, amikor a pillanatnyi politikai akarat mást kívánna. Mert a közhatalomnak nemcsak akaratra, hanem infrastruktúrára is szüksége van. Magyarországon ezt az infrastruktúrát szinte a nulláról kell újjáépíteni.

A „protokoll” szó hallatán a legtöbben vagy a diplomáciai etikettre gondolnak, vagy az internet technikai alapjaira: aa TCP/IP-re, a HTTP-re, az SMTP-re, vagyis arra, hogyan kommunikálnak egymással a gépek, a szerverek és a hálózatok. Pedig a protokoll ennél sokkal általánosabb jelenség. Protokoll minden olyan eljárásrend, amely megmondja, hogyan kell valamit csinálni úgy, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal újra feltalálni a döntést. A protokoll koordinál, tehermentesít, kiszámíthatóvá tesz. Előre meghatározza, ki mit, mikor, milyen feltételekkel, milyen ellenőrzés mellett és milyen következményekkel tehet.

A protokoll tehát nem pusztán szabály, hanem működési nyelv. Egy kórházi kézmosási rend protokoll. Egy repülésbiztonsági ellenőrzőlista protokoll. Egy bírói kinevezési eljárás protokoll. Egy közbeszerzési adatnyilvánossági rendszer protokoll. Egy iskolai fegyelmi eljárás protokoll. Egy szerkesztőségi tényellenőrzési szabály is protokoll. A modern civilizáció nagy része ilyen protokollokon nyugszik. Nem azért bízzuk rá magunkat egy repülőgépre, mert személyesen ismerjük a pilótát, hanem mert bízunk abban a sokrétegű protokollrendszerben, amely a képzésétől a karbantartáson át a légiirányításig körülveszi. Nem azért indítunk el egy banki átutalást, mert látjuk a pénz útját, hanem mert hiszünk abban, hogy a rendszer eljárásai nem engedik elveszni, eltéríteni vagy önkényesen újraértelmezni pénzügyi adatainkat.