A kekva-rendszerben szinte kódolva van a kecskeméti vagy győri esetekhez hasonló katasztrófa

Talán csak véletlenek összjátéka, de az is lehet, hogy most ütköznek ki az egyetemi alapítványi rendszer kódolt anomáliái: néhány nappal a választások után megjött az első hír arról, hogy egy magyarországi egyetem fenntartó alapítványa (közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz kekva) nehéz pénzügyi helyzettel szembesült. Gyakorlatilag a választás másnapján ment csődbe a győri Széchenyi István Egyetem vagyonkezelő alapítványának cége, a HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt., amely ellen azóta a felszámolási eljárás is megindult. A Zrt-nek két cége volt, a HUMDA pro Kft. és a HUMDA Lab Kft., az előbbi szintén bedőlt.

A győri Széchenyi István Egyetem épületegyüttese Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A HVG írta meg, hogy a HUMDA Palkovics László szívügye volt, aki 2022-ben lett a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, és arra számított, hogy mivel Győr járműipari központ, a a cég a motorsport és a hozzá kapcsolódó fejlesztési tevékenységek magyarországi zászlóshajója lehet. Nem így történt, és Palkovics sem sokáig maradt az egyetemi alapítványnál, miután a kormány a befagyasztott uniós forrásokhoz való hozzájutás érdekében vállalta, hogy a miniszterek, kormánypárti politikusok távoznak az egyetemi alapítványokból, 2024-ben ő is továbbállt. Politikaközeli kinevezettek, káderek persze így is maradtak bőven az egyetemi kekvákban, és a transzparencia sem javult, vagy legalábbis nem mindenütt. A kormány tehát csak tessék-lássék módon teljesítette az uniós elvárásokat, az Európai Bizottság nem is volt vevő a félmegoldásra, maradt a szigor, és a kizárás az Erasmus+, a Horizon Europe és a COST programokból. Ahogy a hatalom keze benne maradt az alapítványokban, úgy maradtak időzített bombának tűnő cégek is az alapítványi portfóliókban. Egy ilyen dőlt most be Győrben.