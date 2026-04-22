Ajánld fel adód 1%-át a Qubitnak!

A legegyszerűbb, ha az e-SZJA felületén teszed meg online, amihez csak Ügyfélkapu (vagy DÁP) regisztráció kell. Pár kattintás az egész:

Lépj be az eszja.nav.gov.hu oldalon. Keresd az „1+1%-os nyilatkozat” részt. Írd be az adószámunkat: 18731693-1-41

Ha papíron intéznéd ezt, a 25EGYSZA jelű nyomtatványt kell kitöltened és postáznod a NAV-nak, vagy május 10-ig lezárt borítékban leadnod a munkáltatódnak. De beadhatod ezt a nyomtatványt az SZJA bevallásoddal együtt az ÁNYK-ban is.