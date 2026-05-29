Autonóm fegyverek a jövő hadseregében

Egy drón alapvetően egyszerű dolog: egy gép, amelyet valaki távolról irányít. A kezelő ül valahol biztonságban, egy képernyőt néz, és joystickkel vezérli az eszközt. Ez a modell évtizedekig működött, és ma is működik, de a mesterséges intelligencia alapvetően megváltoztathatja a jövő csatatereit.

Az elektronikai hadviselés – vagyis az a képesség, hogy egy ellenség megzavarja, elvágja vagy átvegye az irányítási jeleket – az elmúlt tíz évben drámai mértékben fejlődött, és erre a legjobb példa az Ukrajnában zajló háború. A brit Royal United Services Institute (RUSI) védelmi think tank adatai szerint Ukrajna havonta mintegy 10 000 drónt veszít el, döntően zavarás miatt. Az ukrán FPV-operátorok (a first person view drónok irányítói, akik az eszközökre szerelt kamera képe alapján navigálnak) találati aránya 2023-ban még 40-60 százalék körül mozgott kedvező körülmények között, de ez 2024 közepére az erősen zavart szektorokban 20-30 százalék alá esett. Egyes operátorok arról számoltak be, hogy a videójelük a célpont előtt néhány száz méterrel teljesen kiesett: a képernyő statikába fordult, a drón vakon repült tovább, majd lezuhant vagy céltalanul kóborolt, amíg ki nem merült az akkumulátora.

FPV-operátor 2026 májusában egy ukrajnai gyakorlaton Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhoto via AFP

Ez nem kivétel többé, hanem szabály. Ma már minden modern hadsereg rendelkezik zavaró rendszerekkel, és ezek hatóköre, pontossága és sebessége folyamatosan nő. Aki drónokat akar bevetni egy fejlett ellenféllel szemben, nem számíthat arra, hogy az összeköttetés végig fennáll.

Az első válaszkísérlet orosz oldalról érkezett optikai kábelek formájában. Oroszország 2024 tavaszán kezdett el olyan drónokat bevetni, amelyeket nem rádiójelekkel irányítanak, hanem egy vékony üvegszál köti össze őket az operátorral. A drón maga mögött gombolyítja a kábelt, ami akár 20 kilométeres távolságig is elvezetheti az eszközt, és nem befolyásolja a rádiófrekvenciás zavarás. Az ilyen drónokkal szemben a hagyományos elektronikai hadviselés során használt módszerek egyszerűen tehetetlenek. Ukrajna azonban hamar felfedezte az optikai szálas drónok gyenge pontját: a kábel visszavezet a feladóig. Az ukrán egységek több alkalommal is követték a kiépített szálat egészen az orosz drónbázisig, majd HIMARS rakétákkal semmisítették meg azt.

Ukrajna maga is kísérletezett az optikai kábeles megoldással, de a technológia nem terjedt el széles körben – és ennek nagyon is prózai okai vannak. Egyetlen kábel ára elérheti az 500 dollárt, ami sok esetben többe kerül, mint maga a drón. Ráadásul a kábel tömege kompromisszumokkal jári: a csapásmérő drónon kevesebb robbanóanyag fér el, a felderítő drónon pedig kevesebb hely jut a kameráknak, szenzoroknak és a fedélzeti számítástechnikának.

Az optikai kábel tehát zsákutca: megkerüli a zavarást, de egyszerre teremt új sebezhetőséget és hoz magával komoly technikai korlátokat. Ez jól mutatja, hogy a valódi megoldás nem a fizikai összeköttetés megőrzése, hanem annak feladása. Ebből következik az autonómia, ha ugyanis a kapcsolat megszakad, a gépnek tudnia kell egyedül dönteni.

Az autonóm fegyver nem választás, hanem katonai szükségszerűség