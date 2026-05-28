Súlyos milliárdok mentek el a legszegényebb magyar falvakban élők felzárkóztatására, vitatható eredménnyel

Vegyünk egy falut, ahol az emberek többsége nagyon szegény. Még lehet, hogy működik egy kisiskola, de már alig van szolgáltatás, nincs orvos, pláne gyerekorvos, nincs szociális gondozás, a családsegítő is legfeljebb heti egyszer jut el a faluba egy pár órára, nem beszélve a helyi közösségbe életet lehelő kulturális és sportolási lehetőségekről. Valamit tenni kell, nemcsak egy, hanem több területen is, hiszen a mélyszegénységben élő családokon csak komplex, mindenre kiterjedő támogatással lehet segíteni – a lakhatástól a foglalkoztatáson át egészen az oktatásig. Ha nem lesz komplex beavatkozás, biztos, hogy a következő generáció is ugyanebben a helyzetben fogja találni magát.

Arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni a szegénység enyhítésére, Magyarországon az elmúlt húsz évben két markánsan eltérő válasz is született.

Az egyik még 2010 előttről való: a világhírű szociológus, Ferge Zsuzsa nevéhez fűződik az a program, ami a gyerekszegénység felszámolását tűzte ki céljául, és a strukturális változásokra helyezte a hangsúlyt. Ennek része volt az állami szolgáltatások fejlesztése, az iskolai integráció elősegítése, és mindehhez a lakhatástól a foglalkoztatáson át az egészségügyig rövid, közép és hosszú távon megvalósuló stratégiát is hozzárendeltek. (Az külön cikket érdemelne, hogy a 2006-ban induló és 2010 után megszüntetett programmal miért csak minimális eredményt sikerült elérni, miért tűnt el mögüle a politikai akarat és azzal együtt a tervezett források is. Végül csak a Nógrád megyei, szécsényi kistérségben valósult meg egy komplex pilot program; később abból nőttek ki az uniós forrásból megvalósuló, a gyerekszegénység csökkentését célul kitűző, az egész országra kiterjedő járási gyerekesély-programok, amik 2023-ra futottak ki, és azóta sincs folytatásuk.)

A másik válasz, ami 2010 után született, épp az ellenkezője a Ferge-féle iránynak. A hangsúlyt a munkaalapú társadalomra helyező Orbán-kormánynak, ami családtámogatási politikájával a középosztályt célozta meg, szintén kezdenie kellett valamit a több százezer nyomorban élő emberrel, miközben szociálpolitikája bizonyos elemeiben egyenesen szegénységellenes volt (gondoljunk csak a munkanélküli ellátások 9-ről 3 hónapra történő csökkentésére, a hajléktalanság kriminalizálására, az iskoláztatási támogatás hiányzáshoz való kötésére, bár ennek hasonló formája már 2010 előtt is létezett). A megoldás a probléma kiszervezése lett: egyházi és egyházközeli szervezetek, azon belül is leginkább a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kapta meg a hazai felzárkózás ügyét. Ennek a szervezetnek a vezetésével 2019-ben indult el a Felzárkózó Települések program, a FETE, amit Magyarország 300 legszegényebb településén valósítanak meg, és aminek végrehajtásába a Málta mellett több nagy egyházi-karitatív szereplőt is bevontak. Különböző mértékben összesen 28 egyházi és civil szervezet vesz részt a program megvalósításában, köztük a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Katolikus Karitasz.

A településeket a KSH által kidolgozott társadalmi és szegénységi mutatók alapján választották ki 2017–2018 körül, de több forrásunk szerint is ez a folyamat nem volt teljesen transzparens, és olyan falvak is bekerültek a 300-ba, amiknek nem sok keresnivalójuk van ott.

FETE térkép 2025 decemberi állapot szerint Forrás: https://fete.hu/dokumentumtar/

Az Orbán-kormány ideológiájától egyébként sem állt távol az egyházi szereplők szegénység kezelésébe való bevonása: a FETE programot megelőzte egy kisebb léptékű projekt, a Végtelen Lehetőség, ami 2018 és 2022 között futott, és szintén egyházi szereplők valósították meg. A Máltánál alelnöki pozíciót is betöltő Vecsei Miklós a Belügyminisztériumban a Diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos szerepét is megkapta, amivel idővel összeférhetetlenségi probléma is adódott. (Ezt aztán úgy kezelték, hogy Vecsei formálisan, kötelezettségvállalóként nem képviselheti ugyan a Máltát, de minden fórumon a Málta alelnökeként hivatkozik magára.)

Most, a rendszerváltás hajnalán, amikor még semmit nem tudni a FETE program további sorsáról, volt és még ma is benne dolgozó munkatársakat, a program monitoring- és értékelési szakértőjét és a programot kutató szociológusokat kértünk arra, hogy értékeljék az Orbán-kormány emblematikus szegénység elleni programját. Vecsei Miklóstól is kértünk interjút, ami el is készült, de a közléshez utólag nem járult hozzá.

Krízisenyhítés vagy gettócsinosítás?