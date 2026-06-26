Tényleg 70 százalékon áll a Tisza, és 20 százalékon a Fidesz?

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A korábbi ellenzéki, azóta kormánypárti politikafalók körében szinte megkérdőjelezhetetlen tényként terjed, hogy a Fidesz-tábor szétesőben van, a Tisza támogatottsága pedig az 1989-90-es rendszerváltás óta nem mért magaslatokban jár. Ezt a vélekedést számos közvéleménykutatási adat alátámasztja.

A Medián kétszer is közzétett pártpreferencia-kutatást a választások óta, 70 százalék közeli támogatottságot mérve a Tiszának és 20 százalék, míg a 21 Kutatóközpont és a Publicus ennél is nagyobb Tisza-fölényről számolt be. A Medián a választások utáni hetekben közzétett kutatásának fontos adaléka volt az aktuális pártpreferencia-adatokon túl, hogy a Fidesz támogatottsága nemcsak hogy csökkent a választások óta, de már sokkal kevesebben is emlékeznek úgy, hogy a Fideszre szavaztak, mint ahányan valójában szavaztak a volt kormánypártra. Ugyanez természetesen igaz a Tiszára leadott szavazat-visszaemlékezésekre is, csak fordított előjellel.

A biztos választók preferenciáinak alakulása a választás előtt és után Forrás: Medián

Elkerülők

Annak a jelenségnek, hogy egy kutatási adatfelvétel során kevesebben emlékeznek úgy, hogy a vesztes pártra szavaztak, mint valójában, számos forrása lehet. A szakirodalom bandwagon-jelenségként utal arra a tendenciára, hogy a politikai meggyőződésében ingatagabb szavazók hajlamosak utólag úgy válaszolni, hogy a győztes pártra szavaztak, hiszen a győztes táborhoz tartozás egy fajta biztonságérzetet ad, és a többségi társadalom (vélt) elvárásainak jobban megfelel – ezt az angol social desirability bias néven emlegeti. Ettől elkülönülő jelenség az utólagos igazodás a változó preferenciáinkhoz, vagyis a reconciliation effect.

Ebben a hatásmechanizmusban a választó változó pártpreferenciáját az időben visszatekintve is igazítja, divatos kifejezéssel élve egyfajta kognitív disszonancia redukció formájában. Mindkét mechanizmus hatása ugyanabba az irányba mutat, és mindkettő a téves visszaemlékezések (false recall) jelenségét töltik meg tartalommal. A mintába bekerülő, korábban még Fidesz-szimpatizáns, de azóta a volt kormánypárttól már eltávolodott választó utólag már más pártot jelöl meg a „mely pártra szavazott áprilisban” kérdésre, mint a valóság.