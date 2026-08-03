Öröm az ürömben: egymás után kerülnek elő a kincsek az apadó Dunából

Kedden 28 centiméteres vízállást mértek a Dunán Budapestnél, csütörtök délelőtt már mindössze 26 centimétert, péntek délben pedig 17-et – esőre egyelőre nem lehet számítani, melegre viszont igen, így a folyó vízszintje várhatóan tovább csökken majd. A rekordalacsony vízállás miatt le kell állítani a paksi atomerőművet, ami Magyar Péter miniszterelnök szerint az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságához vezet. A szárazság miatt olyan mederszakaszok bukkantak fel a folyón, amelyek a mérések kezdete óta még sosem voltak szárazon, ezzel együtt pedig egy sor olyasmi is előkerült, amit egykor elnyelt a Duna, és az apály hozott napvilágra.

Opel Corsa

Szobnál egy 13 évvel ezelőtt ellopott türkizkék Opel Corsa került elő a Dunából, benne az eredeti tulajdonos pénztárcájával és táskájával, valamint (a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Facebook-posztja szerint) körülbelül 50-60 gébbel (Neogobius fluviatilis). Ez utóbbiakat a tűzoltók visszadobálták a folyóba. A fejleménynek a tulajdonos, Pásztor Imre valószínűleg nem örül annyira, a kocsi elszállításáról ugyanis most majd neki kell gondoskodnia.

Kőgolyó

Visegrádnál egy szabályos kőgolyó került elő a mederből, amit ugyan a visegrádi Mátyás Király Múzeum régészei még nem vizsgáltak meg, de valószínűsíthető, hogy egy katapult lövedéke lehet. Buzás Gergely, a múzeum igazgatója szerint a környéken nem számít ritkaságnak az ilyesmi, hiszen egy-egy ostrom alatt több száz hasonló golyót lőttek ki a várra, a múzeum gyűjteményében is akad belőlük. A lelet korát nem lehet pontosabban meghatározni, de Buzás szerint a 16. század végéig használtak hasonló lövedékeket.

Töltényhüvely

A Margit híd déli csúcsánál egy második világháborús, 7,5 centiméteres német tüzérségi töltényhüvelyt távolítottak el a mederből a tűzszerészek. A töltényhüvelynek csak egy kisebb darabja látszott ki, ezért először nem lehetett tudni, hogy nem éles lőszer-e, ezért a mentesítés idejére a hidat a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred tűzszerészei lezárták.

A Margit hídnál talált töltényhüvely Fotó: Kovács Tamás /HM Zrínyi

TMi-35 harckocsiakna

Második világháborús robbanótestek kerültek elő a Duna iszapjából a Batthyány téri hajóállomásnál – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel vasárnap este. A tűzszerészek tíz TMi-35 harckocsiaknát, egy kézigránátos és egy kiló vegyes gyalogsági lőszert szállítottak el a helyszínről a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére. A német harckocsiaknákat a Wehrmacht 1935-ben állította rendszerbe, egy akna tíz kiló, ebből a töltet nagyjából 5 kilogrammot tesz ki.

Horgászbot

Trenka Szamanta horgászbotját 2024 novemberében rántotta be a Dunába egy hal Süttőnél. A horgász ekkor azt kérte, hogy ha valaki ráakadna a 330 centiméteres botra, értesítse; a bot különleges ismertetőjele a rózsaszín orsó és főzsinór. A Duna alacsony vízállása miatt most meg is lett a bot, az elvesztés helyétől 70-100 méternyire, egy hordalékkupacban, a megtalálója gondoskodik a hazajuttatásáról.

Híd

Az alacsony vízállás miatt a Szabadság hídról láthatóvá váltak a Ferenc József híd maradványai. A hidat 1945. január 16-án robbantották fel a visszavonuló német csapatok – legalábbis az egyik elmélet szerint, Ungváry Krisztián történész a német hadijelentések alapján azt sem zárja ki, hogy az oroszok bombázták le. Akárhogy is, alacsony vízállás esetén láthatóvá válik, és mivel a Duna várhatóan az elkövetkező napokban tovább döntögeti majd a negatív rekordokat, még egy jó darabig látható is lesz.

Hadihajó

Szerbiában, Prahovo közelében az alacsony vízállás miatt számos második világháborús német hadihajó roncsa került felszínre. A hajókat a németek 1944-ben a Vörös Hadsereg elől menekülve süllyesztették el, és arra számítottak, hogy a roncsok megakadályozzák majd az oroszok előrenyomulását. Bizonyára akadályozták is, de azóta mindenki mást is akadályoznak, ezért az Európai Beruházási Bank támogatásával 2024-ben megkezdődött a különösen rossz helyen lévő roncsok kiemelése. 2028-ig a tervek szerint összesen 21 roncsot távolítanak majd el a mederből, de ezután is marad majd elég, a térségben összesen 200 hadihajó, vontatóhajó és uszály maradványai nyugszanak a fenéken.

Második világháborús hajóroncs Prahovo közelében Fotó: AMIR HAMZAGIC/Anadolu via AFP

A Fulton

Valkóapátinál, Vukovár közelében is hajóroncs bukkant elő a Dunából. Bár még zajlanak a kutatások, valószínű, hogy a roncs a Fulton nevű magyar teherhajóé, ami Újvidék felé vontatta az Osztrák Gőzhajózási Társaság ötven vagon szénnel megrakott uszályát. A hajó 1937-ben, ismeretlen okoknál fogva süllyedt el, a rakomány mindenestül elveszett.

Mamut

Bulgáriában nem egy hajó, hanem egy mamut maradványai kerültek elő a mederből Rhajovo falu közelében. Nikolaj Nenov, Rusze város Regionális Történeti Múzeumának igazgatója szerint a leletek nem szenzációsak ugyan, de mindenképpen érdekesek, a csontokat további tanulmányozás céljából a múzeumba szállítják.

Szatyor

A Duna kiszáradása nemcsak energetikai és környezeti kockázatokat rejt, hanem örökségvédelmieket is: ahogy arra Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár, illetve a Budapesti Történeti Múzeum is felhívta rá a figyelmet, a hosszú ideje a víz alatt konzerválódott leletek napvilágra kerülése azonnali beavatkozást igényel, ami nélkül ezek a történelmi emlékek véglegesen megsemmisülhetnek. A múzeum munkatársai arra kérik az embereket, hogy ne nyúljanak a mederből előbukkanó régészeti leletekhez, inkább dokumentálják őket, és a GPS-koordinátákkal együtt osszák meg az örökségvédelmi szakemberekkel. Hasonló kéréssel fordultak a lakossághoz a tűzszerészek is, ők arra kérik a lakosságot, hogy ne piszkálják a bombákat.