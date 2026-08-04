A vízlépcső nem múlt századi reflex, hanem a 21. századi klímaadaptációs infrastruktúra része

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A vízhiányról többnyire mezőgazdasági, természetvédelmi vagy ivóvízellátási problémaként beszélünk. Ha kiszárad a talaj, csökken a termés; ha visszahúzódik a folyó, sérül az élővilág; ha apadnak a vízkészletek, vízkorlátozásokról kezdünk beszélni. A 21. század egyik legfontosabb ipari és energetikai kockázata ennél kevésbé látványos: mi történik akkor, ha nincs elég víz ahhoz, hogy hűtsük az erőműveket és működtessük a nagyipari rendszereket?

Rajnai példa

A modern ipar jelentős része nemcsak energiára, nyersanyagra, földgázra, villamos hálózatra vagy logisztikai kapcsolatokra épül, hanem vízre is. Nem feltétlenül ivóvíz minőségű vízre, hanem hűtővízre, technológiai vízre, pótvízre, kazántápvízre, tűzivízre, szennyvízkezelési kapacitásra és olyan folyóvízi környezetre, amely képes elvezetni az ipari folyamatok hulladékhőjét. Európa most menet közben nagyon gyorsan tanulja éppen, hogy a víz nemcsak természeti erőforrás, hanem ipari infrastruktúra is.

Kölnnél rekordalacsony szintre csökkent a Rajna vízállása: a beszámolók szerinti 69 centiméteres érték a 2018-as korábbi rekordnál is alacsonyabb. Bonn-nál és Düsseldorfnál szintén rekordalacsony vízszinteket mértek, az alacsony vízállás pedig az ipari termelést is érinti, mert a teherszállító hajók csak csökkentett kapacitással, vagy egyáltalán nem tudják eljuttatni az alapanyagokat egyes gyárakba. A 2018-as történelmi kisvíz becslések szerint 2,4 milliárd eurós gazdasági kárt okozott.

A Rajna Kölnnél 2026. július 31-én Fotó: OLIVER BERG/dpa Picture-Alliance via AFP

A Rajna példája azért fontos, mert megmutatja, hogy egy folyó nem csupán víz a térképen. Ipari folyosó, szállítási útvonal, nyersanyagellátási rendszer, hűtőkapacitás és gazdasági idegrendszer. Ha a vízszint lecsökken, akkor nemcsak hajók akadnak fenn, hanem ellátási láncok, erőművek, vegyipari üzemek és teljes ipari térségek kerülhetnek nyomás alá. A vízhiány azonban nemcsak a Rajna menti ipar problémája.

Tartós krízis

Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon egyszerre vált kritikussá a vízgazdálkodás és a vízvisszatartás kérdése. A globális felmelegedés és az időjárás összefüggéseinek vizsgálatára életre hívott, az Oxfordi Egyetem Környezetváltozási Intézete, a Vöröskereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének (IFRC) Klímaközpontja és a holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) közös projektjeként működő World Weather Attribution (WWA) friss elemzése szerint a 2026-os európai aszály összetett válság, a tartós csapadékhiány és a szélsőséges hőség együtt okozott mezőgazdasági, hidrológiai és infrastrukturális hatásokat. A tanulmány szerint a január és június közötti talajnedvesség-hiány a keleti európai térségben az ember okozta klímaváltozás miatt mintegy tizenegyszer valószínűbbé vált, és a mai éghajlat mellett nagyjából tizenöt évente várható hasonló súlyosságú esemény. Ez azt jelenti, hogy a mostani aszályt nem lehet egyszeri szélsőségként kezelni. Olyan új üzemi környezet alakul ki, amelyhez a mezőgazdaságnak, az iparnak, az energiatermelésnek és a vízgazdálkodásnak egyszerre kell alkalmazkodnia. A kérdés már nem az, hogy lesznek-e időnként száraz évek. Hanem az, hogy a térség infrastruktúrája fel van-e készítve arra, hogy a kisvizes, forró időszakok gyakoribbá, hosszabbá és gazdaságilag fájdalmasabbá váljanak.

Magyarország ebből a szempontból különösen sérülékeny helyzetben van. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szerint az országba belépő vízfolyások átlagos hozama összesen 114 köbkilométer évente, az országot elhagyóké 120 köbkilométer évente, vagyis az országon belül keletkező vízkészlet mindössze 6 köbkilométer évente. A felszíni vízkészletek 95 százaléka külföldi eredetű. Ez a szám önmagában megmagyarázza, miért nem elegendő Magyarországon a vízről úgy beszélni, mintha az egyszerűen „lenne”.

A klímaváltozás által érintett területek, az 1-es a leginkább, a 6-os a vízhiánnyal legkevésbé érintett régiókat jelzi Fotó: Láng István 2025

A víz döntő része beérkezik, átfolyik rajtunk, majd elhagyja az országot. A magyar vízgazdálkodás egyik alapkérdése ezért nem az, hogy éves átlagban mennyi víz halad át a határainkon, hanem az, hogy ebből mennyit tudunk megtartani, szabályozni, szétosztani és a kritikus időszakokban felhasználni. A probléma Magyarországon nem elméleti.

Termelési válság