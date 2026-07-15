„Boldogtalan lettem volna, ha egy-két milliót nem keresek meg, amíg a bébi alszik”

„Én nagyon sokat akartam a gyerekeimmel lenni, és meg is kaptam" – olvasható abban a néhány hete megjelent kötetben, ami egy, a gyerekeikkel otthon maradó apákról szóló kutatás eredményeit foglalja össze. A szerzők, Sztáray Kézdy Éva és Drjenovszky Zsófia, a Károli Gáspár Református Egyetem Szociológia Tanszékének docensei szerint az Apákra bízva című könyv nemcsak a női és férfiszerepek változására hívja fel a figyelmet, hanem az ebből a felállásból eredő kapcsolati dinamika pozitívumaira is. A kutatók szerint ugyanis megértőbbek lesznek egymással a pár tagjai, ha az apa is otthon marad a gyermekével egy bizonyos időre. A kutatás eredményei azonban nemcsak emiatt érdekesek. A családok jóllétét támogató szakpolitikák kialakítása szempontjából is fontos következtetések vonhatók le belőlük, például arról, hogy milyen szabályozási eszközök segíthetik elő az apák intenzívebb bevonódását a kisgyermekek életébe.

Drjenovszky Zsófia és Sztáray Kézdy Éva, az Apákra bízva című kötet szerzői Forrás: Szerzők

„Ha voltak is szülőkről készült kutatások, apákról alig készült ezidáig külön kutatás, pláne gyerekükkel otthon maradó apákról” – mondja Drjenovszky Zsófia, sőt Sztáray Kézdy Éva szerint ez egy olyannyira ritka jelenség, amivel sokan nem is találkoznak.

A kutatók először a gyermekgondozási ellátásokat, a GYES-t, GYED-et igénybe vevő apákat szerették volna megcélozni, de hamar kiderült, hogy az ellátást igénybe vevők és a gyermekükkel ténylegesen otthon maradó apák halmaza nem teljesen vág egybe. Létezik ugyanis az úgynevezett „GYED-trükk”, ami egyébként teljesen szabályos: ilyenkor az apa veszi igénybe a támogatást, de valójában az anya van otthon a gyerekkel, hiszen a GYED mellett dolgozni is lehet. Vannak olyan apák is, akik tényleg otthon vannak a gyerekkel, de nem veszik igénybe ezeket az ellátási formákat, így ez a szűrő nem működött. „Végül úgy definiáltuk a gyerekükkel otthon maradó apákat, hogy azokat kerestük, ahol az anya tényleg visszatért a munkaerőpiacra, az apa pedig minimum 3 hónapig volt otthon” – mondja Drjenovszky. Ezen belül már változatos volt a kép: voltak olyan apák, akik minimális mértékben dolgoztak otthonról is, például a vállalkozásukat irányították, de fontos volt az a szempont is, hogy ne valami kényszer, például munkanélküliség vagy betegség miatt válasszák az otthonmaradást.