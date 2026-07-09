A civilek nélkül víz nélkül maradna a fokozottan védett homokhátsági láperdő

2025 tavaszán két hónapos hivatali ügyintézést követően egy maroknyi dabasi aktivista lebomló jutazsákokból fenékküszöböt épített a Dabasi-turjános természetvédelmi terület határánál az őszi és tavaszi csapadék megtartására. Aztán amikor tavaly augusztusban egyértelművé vált, hogy a Vizet a tájba program égisze alatt a helyileg illetékes Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak is ki kell vennie a részét a Homokhátság vízpótlását megoldani kívánó kormányzati akcióterv végrehajtásából, a helyi civilek elhatározták, hogy az elkerülhetetlen aszályvédelmi munkálatokat a köz javára fordítják, és állami segítséggel élesztik újra azt a csatornát, amely évtizedeken át a fokozattan védett láperdei növénytársulások alól vezette le az éltető vizet. A gépi erővel és a szivattyús átemeléssel operáló vízügyes segítség az ő kézi munkájuknál komolyabb eredménnyel kecsegtetett.

A tavalyi úttörő akció után 2026 májusától a korábbiaknál jóval nagyobb léptékű vízpótlás kezdődött a Pest megyei város határában. A Qubit június 11-én bejárta a területet és a helyszínen szólaltatta meg a Dabasi Természetvédők és Vízőrzők Egyesülete által kezdeményezett összefogás szereplőit.

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