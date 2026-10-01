A kormány lerombolja Demeter Szilárd fő művét, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot

Rövid ideje létezik és már nem sokáig marad egyben, mégis súlyos örökséget hagy majd maga után az Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNKK), Demeter Szilárd számos múzeumi intézmény összevonására épülő, nagy ívű projektje. Az MNMKK alig két éve, 2024 július 1-én alakult meg formálisan, benne több nagy intézménnyel, mint amilyen a Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Természettudományi Múzeum, valamint számos kisebb-nagyobb tag- és fiókintézmény, szinte áttekinthetetlen konglomerátumot alkotva. Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter a napokban jelentette be, hogy 2027 január 1-től „az érintett intézmények visszakapják jogi és szakmai önállóságukat".



A megalakulást annak idején maga Demeter jelentette be – hol máshol? – az akkori Kossuth Rádió Hazaszótár című műsorában. „Alapállásunk szerint ez nem párhuzamos világok esetleges találkozása, hanem sorsformáló összerendeződés lehet – ha azzá tesszük” – mondta nem kevés pátosszal Demeter, aki 2018-ban lett a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója, ebből a pozícióból aztán egyre több intézmény, projekt, hely és helyszín felelőse, majd L.Simon Lászlót követően, 2024 márciusától júniusig a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) igazgatója. Ettől kezdve az MNMKK-ért felelt, ahonnan 2025 október végén távozott. Demetert Zsigmond Gábor váltotta a Nemzeti Múzeum és az MNMKK élén is.

A Magyar Nemzeti Múzeum épülete a fővárosi Múzeum körúton, 2020-ban Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Önmagában az intézményi összevonás nem ördögtől való, Európában centralizálás és decentralizálás hullámai váltják egymást, csakhogy – ahogy ezt két éve márciusban írtuk –, a centralizáció most éppen lecseng. A hatalmas kulturális, múzeumi intézményrendszerrel rendelkező Berlinben például épp 2024 végén dőlt el, hogy alaposan átstrukturálják az 1957 óta létező Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK – Porosz Kulturális Örökségi Alapítvány) konglomerátumát, amely 25 közgyűjteményi egységéért és 2000 munkavállalóért felelős, több autonómiát, több pénzt és nagyobb szabadságot adva az egyes intézményeknek.

Pénz és autonómia kulcskérdések az MNMKK-ban és az összes tagintézményben is. Az összevonáskor Demeter többek között életpálya-modellt is ígért a dolgozóknak. „Úgy került a központ élére, hogy a PIM-ben kialakított életpályamodellt jelölte meg, hogy majd valami olyasmit dolgoznak ki az egész központra. Ebből a mai napig semmi nem valósult meg” – mondja Simonyi Erika, a KKDSZ, a közgyűjteményi dolgozókat tömörítő szakszervezet Nemzeti Múzeumban működő alapszervezetének titkára.

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