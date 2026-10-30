A magyarorszag.hu leállása csak a jéghegy csúcsa volt: 19 kormányzati rendszert érintett a múlt héten felfedezett PHP-hiba

Október 22-én, csütörtökön hajnali fél egykor lekapcsolták a magyarorszag.hu-t, a központi kormányzati ügyintézési portált. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter reggel még 48 órás leállást jelentett be, végül a portál délután negyed négykor újraindult. A Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM) lapunk kérdésére elárulta, hogy nem ez volt az egyetlen érintett oldal: a portált üzemeltető IdomSoft összesen 19 kormányzati rendszer érintettségét azonosította, ezek közül 15-öt le kellett állítani, és négynek a helyreállítása a szerda kora esti válasz idején még folyamatban volt vagy előkészítés alatt állt.

Mindezt két súlyos biztonsági rés okozta a PHP-ben, vagyis abban a programozási nyelvben, amelyen a weboldalak jelentős része fut. A PHP ezeknek az oldalaknak a motorja: a látogató közvetlenül nem találkozik vele, de a háttérben ezen a nyelven írt programok rakják össze például egy webshop termékoldalát, vagy kezelik a bejelentkezést. Egy elemzés szerint azoknak az oldalaknak, amelyeknél ismert, hogy milyen technológiával működnek, több mint 69 százaléka PHP-t használ – köztük a világ legnépszerűbb honlapkészítő és tartalomkezelő rendszere, a WordPress is, amelynek a .hu-s oldalak körében 67,7 százalékos a részesedése. A múlt héten nyilvánosságra került két hiba, amelyet a szakma PHP2Shellnek nevezett el, ezt a motort tette támadhatóvá: kihasználásukkal egy idegen jelszó nélkül, az interneten keresztül vehette át az irányítást a weboldalt kiszolgáló számítógép felett, és hozzáférhetett mindenhez, ami rajta található, így az adatbázisokhoz és a jelszavakhoz is.

Magyarország valamiért kiemelt célpontnak bizonyult. A Check Point kiberbiztonsági cég október 22-i adatai szerint az általuk megfigyelt magyar szervezetek 38 százalékánál próbálkoztak a hibák kihasználásával – ez volt a legmagasabb arány a világon, miközben az európai átlag 14, a globális átlag 10 százalék volt. Arról, hogy a próbálkozások közül hány járt sikerrel, nincs adat.

Miért kellett leállítani, és miért csak éjjel?

A PHP fejlesztői október 21-én, szerda délután négy óra körül adták ki a javítást a hibákra. A magyar Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet (NKI) még aznap kritikus riasztást adott ki, amelyben azt kérte, hogy a javítást mindenhol haladéktalanul telepítsék, ahol pedig erre nincs mód, ott ideiglenesen korlátozzák a szolgáltatást. Több európai kormány, köztük a holland és a finn, már szerdán, a javítás megjelenése előtt lekapcsolta az oldalait, a magyarorszag.hu viszont csak nyolc és fél órával a javítás után állt le.

A TTM felügyelete alá tartozó Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) tájékoztatása szerint a leállításról az NKI riasztását követően a minisztérium, a DMÜ és annak leányvállalatai, köztük a portált üzemeltető IdomSoft, egyeztetés után közösen döntöttek. Az IdomSoft azonnal munkához látott, és a kritikus rendszereket „a leggyakoribb támadási kísérletek ellen gyorsan ellenállóvá tudta tenni”, teljes védelmet viszont csak a PHP új verziójára való átállás jelenthetett. A döntéshozók a minisztérium szerint megbízható információkkal rendelkeztek arról, hogy biztonsági incidens nem történt, és mivel a portál kulcsszerepet játszik az állampolgárok ügyintézésében, úgy döntöttek, hogy csak éjjel kapcsolják le, amikor kevesebben használják.