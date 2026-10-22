Holoda Attila: Tévhit, hogy Paks II. az EU miatt csúszik

A 2022-es nagy energiaválság után Európa energiaellátása alapjaiban rendeződött át, de a kockázatok nem tűntek el, csak átalakultak. Magyarország különösen nehéz helyzetben van: továbbra is jelentős mértékben függ az orosz energiától, miközben az Európai Unió a teljes orosz gázimport kivezetésére készül, és az amerikai LNG térnyerése új függőségeket teremthet. A következő években az energiaárakat és az ellátás biztonságát a geopolitikai konfliktusok mellett a hazai energiarendszer kihívásai is alakítják: Paks jövője, a napelemes termelés gyors bővülése és az energiatárolás megoldása egyaránt kulcskérdés.

Holoda Attila a Qubit stúdiójában Fotó: Tóth András/Qubit

Mindezekről Holoda Attila energetikai szakértőt, korábbi energetikáért felelős helyettes államtitkárt kérdeztük. Holoda egy évvel ezelőtt volt már a Dollárpapa vendége, akkor a szankciós elvárásokról, a MOL és a magyar állam háborús extraprofitjáról és az ezerforintos benzinár esélyéről faggattuk. Most arról beszélgettünk vele, hogy az orosz gázfüggőség felszámolása valódi stratégiai önállóságot hozhat-e Európának, milyen energiastratégia szolgálná leginkább Magyarország érdekeit, és hogyan lehet összehangolni a napenergia termelését a fogyasztással. Szóba került az atomenergia szerepe, az olaj- és üzemanyagárak várható alakulása és egy újabb energiapiaci sokk kockázata.

Az orosz gázfüggőség felszámolása hozhat-e valódi stratégiai autonómiát Európának, vagy az amerikai LNG-vel csupán új típusú kiszolgáltatottságot vállalunk?

Milyen energiastratégia lenne racionális Magyarországon? Milyen szerepe lehet az energiatárolásnak, a hálózatfejlesztésnek és az atomenergiának? Hol tart, és miért csúszik Paks II. építése?

Milyen világrendet hozhat a következő öt-tíz év? Mennyi lehet a kőolaj és a gáz ára? Hogyan alakítja át a jövőt a mesterséges intelligencia energiaigényének robbanása?

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Grafika: Qubit

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