A kitoloncolás réme fenyegeti a Százados úti Művésztelep alkotóit
Tizenöt épület, bennük műteremlakások. Összesen hat darab háromszobás, tíz kétszobás, tíz egyszobás lakás műteremmel, valamint két különálló lakás, egy-egy szobával. Ez lett a Százados úti Művésztelep, amelyet 1909 és 1911 között építettek föl, Bárczy István főpolgármesteri ideje alatt, Wossala Sándor tervei alapján. Típusházak készültek – háromféle változat –, maga a telep pedig a Kerepesi út, a Százados út és a Stróbl Alajos utca határolta területen fekszik, ma már időkapszulaként a nagyvárosi szövetben.
A Művésztelep házaira ráférne a felújítás, némelyik kifejezetten méltatlan állapotban van, de még így is látszik rajtuk az egykori szándék és tervezői elképzelés. Ez a különös negyed ma is magán hordozza annak a fajta harmóniának a jegyeit, amely a parkkal és a házak elrendezésével saját világot alkotott a városi nyüzsgésben. A környéken a városi társadalom különös képe tükröződik: kőhajításnyira van a Puskás Aréna, ez a nagyszabású non-place, de a Hős utca is, a budapesti nyomor folytonos újratermelődésének szimbóluma.
A Józsefvárosi Önkormányzat készülő új lakásrendelete azonban, amely a szociális bérlakások helyzetét is újrarendezi, akár el is lehetetlenítheti a kerületi műteremlakások használatát.
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