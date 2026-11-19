Az orosz nyelvű hackervilág egyik legismertebb fóruma, az Antichat nevét és webcímeit több mint egy évtizeden át egy budapesti, 11. kerületi lakásba bejegyzett, egyszemélyes magyar cég birtokolta. Az ANTICHAT Kft. nevén voltak a fórum védjegyei és internetcímei, a cég egyetlen tulajdonosa és ügyvezetője pedig a fórum Moszkvában született, de Budapesten élő alapítója, Georgij Zsuravljov volt. Zsuravljov 2022 júliusában, 47 évesen meghalt, a cégét a hagyatéki eljárásban a magyar állam kapta meg, majd három éven át semmit nem kezdett vele. 2026 nyarán a cégbíróság megszűntnek nyilvánította a kft-t.

Az Antichat egy 2002-ben indult internetes fórum volt, ahol oroszul írtak weboldalak és programok biztonsági hibáiról, a feltörésükre alkalmas módszerekről és az ellenük való védekezésről. Egyszerre működött szakmai műhelyként, amelyből az orosz kiberbiztonsági ipar ismert szakemberei kerültek ki, és egyfajta piactérként, ahol a tagok szolgáltatásokat adtak és vettek. Saját számlálója szerint mintegy 150 ezer regisztrált tagja volt, köztük olyanok is, akik később nemzetközi bűnügyek vádlottjai lettek – itt hirdette például a lopott felhasználói fiókok árusítására szolgáló platformját egy később az Egyesült Államokban elítélt orosz hacker, és kutatók szerint itt volt aktív az a férfi is, akit az amerikai hatóságok a LockBit zsarolóvírust létrehozó csoport vezetőjeként vádoltak meg.

A magyar cégre idén áprilisban terelődött nagyobb figyelem, amikor egy volt rendőrnyomozó a Partizánnak elmondta: amerikai kérésre 2023-ban magyar és amerikai nyomozók házkutatást tartottak Zsuravljov budapesti lakásán, a Nemzeti Nyomozó Iroda azonban saját eljárást nem indított. Hubert Csaba etikus hacker azonban már 2023-ban elkezdte feltárni a fórum magyar hátterét, amelynek részleteit saját, az ügynek dedikált weboldalán is közzétette. Az általa összegyűjtött cégiratok és hagyatéki iratok, a védjegyeljárások anyagai és a fórum saját közleményei alapján ebben a cikkben azt követjük végig, hogyan került egy orosz hackerfórum jogi háttere Budapestre, mit kerestek az amerikai nyomozók a magyar fővárosban, és mi történt az alapító halála után.

A fórum, ahol az orosz hackerek egész nemzedéke tanult