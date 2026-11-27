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A régi épületek felújítása nem egyszerű feladat, legyen szó pesti bérházról, falusi parasztházról vagy akár egy műemlék kúriáról, hiszen a tervezés és a kivitelezés során is számtalan kérdés merül fel, amire előbb-utóbb választ kell találni. Ilyen sarkalatos pont a vakolatoké is, hiszen vakoláskor nemcsak azt kell eldönteni, hogy milyen színt, árnyalatot adjunk az otthonunknak, de azt is, hogy mennyire ügyeljünk a részletekre.

Az 1873-ban Buda és Pest egyesülésével létrejött Budapest első fél évszázadában született házak négyötöde, valamint az ország kisebb-nagyobb városaiban ugyanebben az időszakban emelt magánházak, kúriák, középületek hasonló arányáról mondhatjuk el, hogy a homlokzatok a jobb hőszigetelés, illetve a várható élettartam meghosszabbítása érdekében az utolsó négyzetcentiméterig vakolva vannak.

Ezek a felületek az idő múlásával persze megkoptak, így sokszor már a második világháború kitörése előtt szükség volt az újravakolásra – nem mindegy persze, hogy ezt simított vakolattal vagy kőporossal tették, hiszen a végeredmény merőben különbözött egymástól.

Cikkünkből kiderül, hogy

mi a különbség a két megoldás között,

milyen anyagi megfontolásból döntöttek sokáig a kőporos verzió mellett,

és hogyan lehet ma kiküszöbölni az efféle problémákat.