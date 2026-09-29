A jelenleg zajló világpolitikai és világgazdasági korszakváltás irányait elemzi az októberi Qubit Live!

Kedves barátunk! Szeretettel meghívunk az október végén megrendezésre kerülő, csak Qubit+ tagoknak meghirdetett, exkluzív tudományos estünkre, a Qubit Live #14-re! Ezúttal az új világrendet, a világpolitikai és világgazdasági korszakváltás irányait fogjuk vizsgálni – vezető elemzőkkel, kerekasztallal, nézői kérdésekkel, művészvendéggel és élő zenével.





Velünk lesz Sz. Bíró Zoltán állandó szerzőnk, hazánk legismertebb Oroszország-szakértője, Szunomár Ágnes közgazdász, Kína-szakértő, a Corvinus Globális Tanulmányok Intézetének vezetője és Béndek Ábris politikai elemző, USA- és EU-szakértő.





Mozgalmas este lesz klassz helyszínen: a margitszigeti Kristályban várunk Rátok október 27-én, kedden 19 órától. Belépés csak Qubit+ tagoknak és barátaiknak! Ha még nem vagy tag, ez egy remek pillanat arra, hogy csatlakozz a kedvezményes előfizetői programunkhoz; ha már az vagy, alább találod a további részleteket, nagyon várunk, gyere el!





Grafika: Qubit





Jegyek:





Qubit+ tag vagy? Keresd a postaládádban meghívónkat, hamarosan emailen küldjük el minden Qubit+ tagunknak a kedvezményes jegyvásárlási linket!





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Infó:





Időpont: 2026. október 27., kedd 19:00-22:00

Helyszín: Margitszigeti Kristály Színtér. A 4-es és 6-os villamosok Margit hídi megállójától 800 méterre, a Schulek Frigyes sétányon, a sportuszoda mellett.





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