Életeket menthet a rakétaruha, amellyel a hegyvidéki mentősöket szerelnék fel

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Olyan rakétaruhát teszteltek sikeresen Anglia egyik népszerű kirándulóhelyén, amelynek segítségével a jövő mentőorvosai kevesebb mint tizedannyi idő alatt kiérhetnek a sürgős eseteket ellátni, így keményebb terepen akár életeket is menthetnek.

A rakétaruhát maga a feltaláló, Richard Browning tesztelte elsőként, az északnyugat-angliai tóvidék (Lake District) sziklás hegyein fel-alá röpködve. A teszthelyzetben balesetet szenvedett kirándulókhoz kellett kiszállnia, és a földtől 3-6 méter magasságon röpködve perceken belül rájuk talált, míg ez normál esetben legalább egy óráig tartott volna a gyalog közlekedő mentősöknek.

A sikeres teszt annak az egy éve tartó folyamatnak az eredménye, amely során az önkéntes mentősök szövetsége, az észak-angliai légimentők szövetsége (GNAAS) és a Browning vezette Gravity Industries tárgyalt a mentősöket potenciálisan segítő innovációkról.

A GNAAS műveleti igazgatója, Andy Mawson az önkéntesek által vezetett segélykérési adatok és Browning munkássága ismeretében döntött arról, hogy a hegyes-völgyes tóvidéken tesztelik a rakétaruhát. „Az adatok szerint havonta több tucat beteget látnak el ezen a nehéz terepen” – mondta Mawson a Guardiannek, kifejtve, hogy a rakétaruhás mentősök ötlete meggyőző volt, de nem tudták elképzelni, hogy nézhet ki a valóságban. „Most már láttuk, és hogy őszinte legyek, elég király” – tette hozzá.

Mawson szerint a rakétaruhának köszönhetően olyan sürgős eseteket (például szívrohamot) is el tudnak majd látni, amelyekre korábban már csak a távolság miatt sem volt lehetőség. A ruhát viselő mentősök így akár 8 perc alatt eljuthatnak a 950 méter magas Helvellyn, Anglia harmadik legmagasabb hegyének csúcsára. „Tapasztalatból tudom, hogy az orvosi felszerelés cipelése a hegyvidéken kemény feladat. Nincsenek nagy távolságok, meredek lejtők viszont annál inkább.”

Jelenlegi formájában egyelőre ötperces repülésre képes a rakétaruha, de ez így is azt jelenti, hogy egy gyalog megtett 25 perces út 90 másodpercesre csökkenthető. A GNAAS még kisebb változtatások szeretne eszközölni a ruhát, de jövő nyáron akár már be is vethetik élesben.

Az emberi repülés forradalmasítását célzó Gravity Industriest 2017-ben megalapító Browning szerint az 1050 lóerős, három mikro-sugárhajtóművel felszerelt rakétaruhával legfeljebb körülbelül 130 km/h-s sebességet lehet elérni, és bár elvben 3500 méter magasságra is fel lehet vele repülni, csak néhány méter magasan célszerű közlekedni vele. A rakétaruha piaci ára 340 ezer font, vagyis nagyjából 134 millió forint.