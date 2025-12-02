Orbán Balázs: Az egyetemeknek általános igazságokat kellene átadniuk, de a woke ideológia nyomást helyez rájuk

Hétfőn hármas könyvbemutatót tartottak a Mathias Corvinus Collegiumban (MCC), ahol Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársának két kötetét, illetve Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatójának a doktori disszertációjából készült könyvét mutatták be a közönségnek. A Mandiner és az MCC közös szervezésű kerekasztal-beszélgetésén a nyugat-európai és amerikai akadémiai közösségek „autoriter liberalizmusáról” beszélgetett Orbán Balázs, Szilvay Gergely és Schiffer András volt országgyűlési képviselő. Szilvay mindkét könyve a magyar, jobboldali szemléletű tudományos közösségek elnyomásáról szól, ráadásul az Egy védés története – Tudomány és politika összecsapása Magyarországon című kötet kifejezetten Orbán Balázs ELTE-n megszerzett és nagy port kavart doktorijának az interpretációja.

Orbán arról is beszélt az eseményen, hogy az egyetemek átpolitizálódása miatt a jobboldali nézetű hallgatók szabotálják saját munkáikat, és hatalmas hiba az akadémiai szférába beengedni az ideológiai befolyást. A Fidesz kampányfőnökeként is dolgozó Orbánt az esemény után arról is kérdeztük, hogy mennyire semleges politikailag, amikor a miniszterelnök az MCC egyik legnagyobb éves eseményén, az MCC Feszten tart beszédet. Orbán a konstruktív tudományos vitákra példaként felhozta a 2015-ben alapított és 2018-ig általa vezetett Migrációkutató Intézetet – arról is beszélgettünk vele, hogy ehhez a párbeszédhez miért volt szükség az MCC és a Századvég által közösen létrehozott intézményre.

