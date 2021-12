Nem csak bitcoint érdemes bányászni

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A kriptopiacban köztudottan nagy lehetőségek rejlenek, a mostani, számos bizonytalanságot jelentő időszakban pedig sokaknak fordult meg a fejében, hogy érdemes lenne belekóstolni a kriptovaluta-bányászat rejtelmeibe. Azonban egyfelől ez nem is olyan egyszerű, hiszen nemcsak érteni kell hozzá, de egy komoly technikai háttér is szükséges, másfelől pedig az elérhető, csábító nyereség is kétséges. A XXI. századi arany, a kriptovaluta helyett azonban a már sokat bizonyított, értékálló nemesfémben is gondolkodhatunk: bányásszunk aranyat!

Miért olyan vonzó a bitcoin?

A legismertebb kriptovalutát, a bitcoint nem véletlenül nevezik az „új aranynak”: valóban igencsak jelentős nyereségre tehetünk szert, hiszen az árfolyamok felett nincs semmiféle szabályozó központi szerv, így nagy, olykor egészen elképesztő kilengések jellemzik. 2017-ben például alig egy év alatt 900 dollárról csaknem 20.000 dollárra ugrott fel az árfolyama, de a 2020-ban vásárolt bitcoin is busás hasznot hozott a befektetőknek: a 18.000 dollár körüli értéken vásárolt bitcoint 2021 novemberében több mint 67.000 dollárért lehetett eladni.

Mindez valóban nagyon kecsegtető, ám ahogy az ábrán is látható, a nagy visszaesések bizony kockázatossá teszik a befektetést. Arról nem is beszélve, hogy a bitcoin-bányászat számos kihívást jelent.

Hozzáértés és profi eszközök nélkül nem megy

Leegyszerűsítve a folyamatot: a bányászat során bonyolult matematikai műveletek segítségével tranzakciókat hitelesítenek, és újabb blokkakat fűznek a blokkláncolatba.

A fenti művelethez kifejezetten e célra készített bányász-számítógép(ek)re van szükségünk. A bitcoin felívelő népszerűsége előtt otthonról, egy egyszerű számítógépről is lehetett bitcoint bányászni. Ma már azonban egy mezei géppel nem megyünk semmire, csak különleges hardverekkel lehet elérni érdemi nyereséget, ráadásul a piacon általános hiány van ezekből a nagyjából félmillió forintos, úgynevezett ASIC-modellekből. Nemcsak a pandémia miatt kialakult chipgyártási nehézségek, hanem a hatalmas, és egyre növekvő kereslet miatt is. És akkor a gépek hatalmas energia fogyasztásáról még nem is beszéltünk.

Tudni kell azt is, hogy magányos bányászként nincs sok esélyünk, így érdemes egy nagyobb bányásztársasághoz csatlakozni. Nem kevés anyagi befektetés, hozzáértés és technikai tudás kell tehát ahhoz, hogy bitcoin-bányászatba fogjunk. Ráadásul ha ezek mind megvannak, az sem jelent egyenes utat a nagy nyereséghez.

Bányászhatunk helyette aranyat – persze modern módszerekkel

Van azonban egy ugyanilyen korszerű, ám ennél sokkal biztonságosabb és jóval könnyebben elérhető módja is a bányászatnak, amellyel ráadásul a jól bevált értékmegőrző befektetésre nyílik lehetőségünk.

Az aranyat ma már nem csupán fizikai formájában érhetjük el: vannak olyan pénzügyi termékek, amelyek segítségével aranyba vagy aranybányák részvényeibe fektethetjük a vagyonunkat – akár magasan képzett pénzügyi szakemberek szaktudását igénybe véve.

Értékpapírszámlánkra vásárolhatunk különböző tőzsdén kereskedhető befektetési alapokat, részvényeket, de kereskedhetünk az árupiacon is az arannyal, vagy épp igényelhetünk aranyszámla szolgáltatást, amelynek keretében aranyban tartják nyilván a befizetéseinket.

Ezek a pénzügyi termékek lehetővé teszik, hogy a fizikai arany megvásárlásának, szállításának és tárolásának kiadásait, fáradalmait elkerüljük, ráadásul értékpapírjaink révén akár az aranybányák osztalékaira is szert tehetünk. És még csak értenünk sem kell hozzá: a befektetési alapok esetében magasan képzett szakértők fektetik be a pénzünket, ha pedig összetettebb befektetést szeretnénk, kérhetjük privátbankár segítségét is.

Az arany mindig jó befektetés

Befektethetjük hát aranyba a pénzünket ezeknek a modern pénzügyi termékeknek a megvásárlásával is. De vajon milyen haszonra számíthatunk? Bár annyira látványos kilengések nem jellemzőek az arany árfolyamára, mint a kriptovaluták esetében, azonban cserébe egy jóval biztonságosabb befektetésre nyílhat lehetőség.

Hiszen a történelem folyamán az arany mindig is globális menedékdevizának számított – nem véletlen, hogy ma is meghatározó egy-egy ország aranytartalékának mértéke, és a jegybankok is fedezetként használják. Értéke az aranykészletek apadásával pedig még inkább felértékelődik. Válságok idején ráadásul az arany különösen jól teljesít, hiszen a pénz elértéktelenedésétől tartva a befektetők aranyat vásárolnak, amely az árfolyamot akár jelentős magasságokba is emelheti.

A régi arany az új arany?

Nemcsak a kriptovaluták jelentik tehát a XXI. századi befektetési lehetőséget: az arannyal való kereskedés számára is megteremtődött az az új világ, amelynek mi is részesei lehetünk. Sem komolyabb tudás, sem jelentős kiadásokat megkívánó technikai háttér nem kell hozzá. Ahogyan nem alapfeltétel a kockázatvállaló kedv sem, hiszen az arannyal értékálló befektetésre tehetünk szert. Az árfolyambeli esetleges kiugrások pedig úgy rejtik a nagy haszon lehetőségét, hogy közben hosszú távon nyereséget hoznak, és nem veszélyeztetik tőkénket.

Nem biztos tehát, hogy az új arany a legjobb lehetőség: a régi arany új köntösben sokkal inkább megfelel az értékmegőrzést és nyereséget váró, biztonságra törekvő befektetési céloknak.

