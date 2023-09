Hogyan jutott ilyen siralmas állapotba a magyar közoktatás?

facebook twitter tumblr linkedin

Autonómiájuktól megfosztott, nevetséges bérért dolgozó pedagógusok, súlyos tanárhiány, túlterhelt diákok, alacsony kompetenciaeredmények, emiatt rosszul teljesítő oktatási rendszer – csak hogy párat soroljunk az utóbbi évek elhibázott oktatáspolitikájának következményeiből. De a magyar közoktatás ennél jóval régebben van bajban: a strukturális problémák évtizedek óta erodálják az iskolának azt a küldetését, hogy minden gyerekből saját magához képest a legtöbbet hozza ki, és a gyerekek hátrányait kompenzálva fel tudja nekik kínálni a társadalmi felemelkedés lehetőségét.

A neveléstörténészt és egyháztörténészt, Ugrai János habilitált egyetemi docenst, a 18-19. századi társadalmi, egyházi és művelődési viszonyok kutatóját, aki az elmúlt 20 évben tanított a miskolci, az egri és a sárospataki tanárképzésben is, arról kérdeztük, hogy hol kereshetők a mai bajok történelmi gyökerei, és miért épp nálunk alakult ki a világ egyik legszelektívebb oktatási rendszere, ami egyáltalán nem képes ledolgozni a gyerekek társadalmi, családi helyzetéből fakadó hátrányait.

photo_camera Ugrai János neveléstörténész, egyháztörténész

Qubit: Volt-e ideális korszaka a magyar oktatásnak?

Ugrai János: Elég közkeletű az a vélemény, hogy a dualizmus volt a magyar oktatás aranykora. Akkor születik meg a tankötelezettség, amit majdnem nyolc évtizedes előkészítés után végül 1868-ban sikerül bevezetni. Az Eötvös József-féle népoktatási törvény 6-tól 12 éves korig írta elő a kötelező iskolázást. Erre jött 1883-ban a középiskolai törvény, majd egy szűk évtized múlva, 1891-ben a kisdedóvási törvény. Ez ugyan nem tette kötelezővé az óvodalátogatást, de megalapozta az iskolára való felkészítést, és egyre szélesebb körben lehetővé tette a szülők munkába járását. Arról nem beszélve, hogy pedagógiailag is egészen új szintre helyezte a gyermekek neveléséről való szakmai gondolkodást. Ebben az időszakban született meg a szakképzés törvényi háttere is, szóval a századfordulóra összeállt a közoktatás intézményhálózata. Ezt mintegy megkoronázta, hogy ebben az időben a felsőoktatás is intenzíven fejlődött.

De hol itt az aranykor?

Azért volt ez aranykor, mert széleskörű konszenzus övezett egy igen intenzív és gyors fejlődést, és ha nem is előztük meg őket, de mindenképpen lépést tudtunk tartani a bécsi és prágai folyamatokkal, tehát a hagyományosan fejlettebb kultúrrégiók oktatási rendszereivel. Emellett bár a felek iszonyúan megosztottak voltak egyes kérdésekben, az nem igazán képezte vita tárgyát, hogy az iskolában intellektuális munka zajlik. Ráadásul az akkor kialakult, korszerűnek tekinthető tananyagon a nagy történelmi sokkok is kevésbé hagytak nyomot. Pedig a Trianon utáni idők, majd az államszocialista évtizedek is igencsak terheltek voltak mindenféle komplexusokkal, de ennek ellenére nagyjából konstansnak tekinthetjük a tananyagot.

Érdekes, amit mond, mert az oktatás a legklasszikusabb eszköz arra, hogy egy ország megteremtse kulturális hegemóniáját és átadja a megfelelő ideológiát.

Elvben igen. De a tananyagot mindig is az elit határozza meg, és tartalmilag a tőle egy szinttel lejjebb lévő, „jól nevelt” és jómódú középosztály feltételezett, megcélzott igényeire épült. A tartalmi szabályozás azt a célt követte, hogy kiemelje és felemelje az átlagember gyerekét, és egy kicsit nívósabb élethez segítse. A szintemelő igény, kisebb-nagyobb megszakításokkal, nemcsak a magyar, de általában az európai oktatást is jellemzi.

1945 után mégiscsak a szocialista embertípust kellett volna kinevelni. Vagy említhetnénk a pár éve lezajlott NAT-vitát is, amikor a magyar irodalomba nyúltak bele erősen ideologikus módon.

Bizonyos korlátok között az iskola is tudja követni az ideológiai változást – a szocializmusban is lecseréltek egy-egy Ady-, Radnóti- vagy József Attila-verset, miközben a folyton túlzsúfolódó tananyagból állandóan szorulnak ki ismeretek, és ezeket nyilván mindig szenvedélyes vita is övezi. Az irodalom mellett a történelemoktatás kitettsége is nagyobb az átlagosnál, de itt is inkább csak a tananyag nyelvezete változik jelentősen egy-egy átideologizált időszakban . A tananyag szerkezete annyira nagy mértékben nem módosul. A mindenkori ideológiai elvárásoknak megfelelően változtatnak az iskolai arányokon és nyelvezeten, miközben mindig ugyanaz a logika: az elit által elvárt, de a középosztály érdekeit is szem előtt tartó célokhoz igazítani az iskolát.

Mi az oka annak, hogy az iskola ilyen nehezen reagál az új idők új szeleire?

Az iskola nehéz, lomha, önjáró szerkezet, amiben a nagy ideológiai fordulatok is csak óvatos változtatások mentén lehetnek sikeresek. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a külsőségekben ne lettek volna időnként radikálisak a váltások. A 30-as évek második felében, amikor militarizálódik az oktatás, nagyon más napi rutint vezettek be az iskolákban, ahogy az 50-es években az úttörőmozgalomnak is volt egy csomó külsőségekben megjelenő formája. De amig a mindennapi külsőségek radikálisan változtak, a tartalom túlnyomó többsége nem, vagy nem nagyon változott.

Ezek után értelmetlen feltenni azt a kérdést, hogy mennyire képes a mai magyar oktatás adaptálódni a teljesen átalakult társadalmi viszonyokhoz, a globalizációhoz, a digitalizációhoz és a többi, néhány évtized alatt lezajlott változáshoz?

Az iskola funkciójáról, elavulásáról, lépésvesztéséről és aránytévesztéséről lényegében mindig is volt vita, ez nem új dolog. Abból fakad, hogy a világ gyorsabban változik, mint ahogyan a lassan mozduló oktatási rendszer le tudná követni. Nem lehet tantárgyakat és a tanárokat évtizedenként lecserélni, és ennek megfelelően mindig úgy tűnik, mintha a világ elhaladna az iskola mellett.

Ez 100, de 150 éve is probléma volt. Hatalmas viták alakultak ki annak idején a latin nyelvű tanítás magyarra váltása, aztán a görög, később a latin nyelv elhagyása miatt. Vagy ott a humán tárgyak arányáról szóló vita: vajon a gyorsan hasznosítható, a szakképzést elősegítő kompetenciák fejlesztésére, vagy a filoszos műveltségre van inkább szükségük a gyerekeknek? Ezen évtizedeken át össze tudtak veszni a felek. A helyzet, amiben most élünk, azért lehet ijesztő, mert iszonyú tempóban zajlik a technológiai fejlődés, és ehhez kapcsolódóan minden eddig ismertnél gyorsabban nő a szakadék az iskola által közvetített és a gyerekek és szülők által a mindennapokban megélt kultúra között.

Van még terület, ahol nem látni a változást. A mi hírhedten szelektív oktatási rendszerünk, ami az egész oktatás eredményességét megkérdőjelezi, és elzárja a gyerekektől a társadalmi mobilitás lehetőségét, mitől ilyen rendkívül ütésálló Magyarországon?

Ez tényleg furcsa, ráadásul jó ideje azt érzem, hogy egy szűk szakmai körön és a nagyon szűk társadalmi eliten kívül senkit nem izgat, hogy vannak a 6 és 8 osztályos gimnáziumaink, tehát már 10 és 12 éves korban működésbe lép egy nagyon durva szelekciós szűrő. Különösen a 10 éves kori szelekció hatásai súlyosak. De a térségi, tehát a földrajzi viszonyokon alapuló szelekciós mechanizmusok is ennyire erősek, és ennek már nemcsak a falvak, hanem a kisvárosok, sőt a közepes méretű városok is a vesztesei.

Mi lehet ennek az oka, és miért pont nálunk ennyire szélsőséges az oktatási szelekció?

Menjünk vissza Magyarország felekezeti sokszínűségéhez, ami nagyon sok mindent megmagyarázhat. Ha visszatekintünk a 19. század közepéig, azt látjuk, hogy Európa nagy részén felekezetileg homogének az országok, esetleg két domináns egyház van jelen, de sokkal rendezettebbek a felekezeti viszonyok. Ezzel szemben a dualizmus korában, amikor az iskolarendszer is kiépül, Magyarországot felekezetileg hagyományosan a sokszínűség jellemzi. A római katolikusoknak, a görögkatolikusoknak, a reformátusoknak és az evangélikusoknak is kiépül a saját iskolahálózatuk, és az már tényleg abszolút magyar sajátosság, hogy a reformátusok és az evangélikusok, akik az 1890-es évekig még országos egyházi központtal sem rendelkeztek, egyházkerületenként, tehát régiónként építgetik a saját maguk oktatási világát.

Az iskola szempontjából ez azért fontos, mert túl sok érdekkör alakul ki. A cseheknél például, ahol csak a katolikus egyház van jelen, a Habsburg udvar tudja, hogy az egyházon keresztül mit lehet kialkudni az oktatás egységes rendszerének érdekében. Így nagyon leegyszerűsítve a nemzeti ébredés idején is csak két tábor van: egy Béccsel lojális és egy ellenzéki, függetlenségi érdekkör. Egy ilyen felállás segíti, hogy legyenek egy társadalomban nagy közös narratívák. Ezzel szemben a magyar viszonyok szertelen sokaságban pompáznak, ahol azt látják a kortársak, hogy akár egy felekezeten belül is kialakul három-négy markáns platform. Ez azzal a tudással ruház fel minden szereplőt, hogy mindig van lehetőség a cikázásra, a kis menekülő útvonalak megnyitására, és ha megnézzük, ezt látjuk ma is az oktatási szelekciós mechanizmusok működése során. A szelekció ugyanis társadalmi szempontból nem más, mint tömeges méretű szlalomozás a szülők részéről, a gyerekek kimenekítése a „nagy közösből”.

De hol volt mindeközben az állam, aminek feladata lenne a „nagy közös” megteremtése?

A 19. század második fele úgy kezdődik, hogy alig van állami iskola. A század végére csupán az oktatási rendszer szabályozó elemei (jogszabályok, szakminisztérium, tanterv) szilárdultak meg, de az megmaradt egy nagy, nemzetet megosztó kérdésnek, hogy az államnak mennyi joga és lehetősége van beleszólni az oktatásba. Új iskolák alapításával, jogszabályokkal, finanszírozási eszközökkel az állam persze próbálkozik minél nagyobb szeletet kihasítani az oktatásból. Tipikus megoldás, hogy ha az iskola helyi (települési, egyházi vagy magán) fenntartója nem tudja fizetni a kellő számú tanárt, akkor az állam segélyezi az iskolákat, és ha ő adja a fizetést, akkor bele is szól abba, hogy kit választanak az adott iskolában tanárnak vagy igazgatónak. De alapvetően a 20. század közepéig az iskolák többsége egyházi vagy települési kézben volt, az iskolafenntartók pedig elég széles körben gyakorolhattak befolyást a tankönyvek kiválasztásával, a tanárok képzésével és alkalmazásával. És az a mai szelekció szempontjából is nagyon fontos, hogy hazánkban hagyományosan több egyház és sok egyházi kör létezett.



Ez a fajta egyházi iskoladiverzitás tükrözte a lakosság felekezeti megoszlását?

Csupán részben, hisz a történelmi Magyarországon a 19. század folyamán 50 százalék körüli volt a római katolikusok, 15-16 százalék a reformátusok és 8-9 százalék az evangélikusok aránya. Igaz, a protestánsok körében létezett egyfajta „túliskolázás”: nemcsak hagyományosan nagy jelentőséget tulajdonítottak az iskoláztatásnak, hanem erejüket meghaladó kiterjedtségű iskolahálózatot is működtettek. A kisebbségben lévő protestáns felekezetek megpróbálták megőrizni a klasszikus, régi, még a reformáció korából származó, térségi alapú autonómiájukat, és ezt nagyon jól is csinálták. De az ő szempontjukból sikeres stratégia köszönőviszonyban sem volt a modernizálódó társadalom, vagy pláne a modern struktúrákat kiépíteni igyekvő állam igényeivel. Ezt persze a 20. századra elkezdik felszámolni, és a rendszer sok tekintetben nagyon megváltozik, de a társadalomban azóta is benne van az a szemlélet, hogy ha szükséges, akkor tudom máshová menekíteni a gyerekemet, mindig lehet valahová lépni vele.

A rendszerváltás demokratizálódó iskolarendszere nemhogy javulást nem hozott ezen a téren, hanem rendre minden eredmény azt mutatja – a PISA- és kompetenciamérések is –, hogy a rendszer szelektivitása, tehát az, hogy az iskola nem képes kompenzálni a családok társadalmi hátrányait, egyre nagyobb.

Az egész szelekció arról szól, hogy mindenki félti a saját pozícióját, amiben sokszor nem is a mobilitás igénye a lényeges, hanem a szülői félelem, miszerint ha nem csinálnak semmit, akkor a gyerekeiknek még rosszabb is lesz, mint amilyen annak idején nekik volt. A szelektív iskolarendszer ennek a tömeges kimenekítési vágynak az eredménye, és ez a vágy nagyon régóta velünk él.

Ráadásul a Kádár-korszak bizonyosan túlhajtotta a szelektivitás elvi felszámolásának programját. A nyolcosztályos általános iskola és a lakóhely szerinti kötelező iskolakörzetek egyidejű érvényesítése az erőltetett iparosítással együtt egy sor olyan társadalmi és kulturális problémát rátolt az iskolára, aminek a megoldására nem volt felkészülve. Ennek nyilvánvaló következménye, hogy 1990-ben, a rendszerváltáskor aztán visszacsapott az inga, még akkor is, ha egyébként látszólag a korszellem azt támogatta volna, hogy nosza, rajta, legyen az iskola demokratikusabb, szolidárisabb, és a különbségeket csökkentő irányok felé vigyük el az iskolát. De ez feltételezhetően sokaknál kiverte volna a biztosítékot 40 év zárt rendszere után, amiben nem lehetett többféle iskolát csinálni, nem volt választék, ellenben a 70-es és 80-as években volt erőltetett iskolakörzetesítés és óvodakörzetesítés. Ezek azért erőszakos lépések voltak.

A legszegényebb csoportok gyerekei, a roma gyerekek a 60-as évektől jelentek meg tömegesen az iskolákban. A többségi társadalom velük szemben megnyilvánuló előítéletei hogyan hathattak a rendszerre?

Erre volt reakció az iskolán belüli vagy az osztálytermen belül megjelenő szelekció. A leghátrányosabb helyzetűek, például a roma gyerekek egy-két év után lemorzsolódtak vagy lebuktak, sokan nem tudták kijárni az iskolát. A legtöbb helyen semmilyen valódi, érdemi integráció nem zajlott: beültették az iskolára fel nem készített gyerekeket az ő világuk megértésére fel nem felkészített pedagógusokhoz, és ha nem bírták, akkor nem segítette őket senki. Ez nyilvánvalóan nem felelt meg az eredeti elképzeléseknek, amikor a 70-es években a roma gyerekek tömegesen jelentek meg az iskolákban.

De a szelekció ma már messze nem csak roma kérdés. Ennek hullámai egyik oldalon a vidéken élő nem romákat is elérték. Mindenki, aki a leszakadástól félti magát vagy a saját gyerekét, csapdahelyzetbe kerül, ahogy a hátrányok elszenvedésétől próbálja megmenteni a gyerekét. Teljesen tipikus jelenség: egy vidéki kisvárosban van mondjuk két iskola, az egyik mára már szegregálttá vált, a másik valamelyik egyház kezébe került; a helyi középosztály az utóbbiba próbálja menekíteni a gyerekeit. De amikor itt is megjelenik pár roma gyerek, vagy csak mert a településen úgy általában folyamatosan romlanak az együttélés körülményei, a relatív legjobb helyzetben lévő szülők innen is elviszik a gyerekeiket az eggyel nagyobb városba. Ott viszont már ezekkel a gyerekekkel szemben lép fel az előítélet, ők lesznek a lecsúszófélben lévő kisvárosból érkező gyerekek. A megjelenésük miatt most már a közepes méretű városból viszi el a szülő a gyerekét mondjuk a megyeszékhelyre, mert úgy érzi, hogy a saját városának iskolái szociálisan, emiatt aztán minőségileg is csúsznak lefelé. A megyeszékhelyen viszont az ő gyereke válik a lecsúszó város lenézett, „vidéki” gyerekévé. Közben a megyeszékhelyen állandósul a panaszáradat, miszerint kiürül a város, mindenki költözik a fővárosba – vagy külföldre. Szóval ez az egész már nagyon sokakat érint, és az úgynevezett kisvárosi helyi elit tulajdonképpen azzal szembesül, hogy kilépve a saját településéről, a nagyobb városban vele szemben ugyanúgy előítéletesek, ahogy ő volt a roma gyerekekkel szemben.

De a másik oldalon is szinte csak vesztesek vannak, még ha látens módon is: a jómódú szülők vért izzadva gyűjtögetik a jobb iskolába való bejutáshoz alkalmas útleveleket: megindul a verseny a jobb óvodai helyért, a magántanárért, a külön foglalkozásokért, a nyelvvizsgáért. Amikor valamit elér a gyerek és a szülők, akkor úgy érzik, hogy bejutottak a kiváltságosok körébe. Aztán néhány hónap múlva ráébrednek, hogy a pozícióverseny folytatódik, hiszen ha bent vagyunk a jobb óvodai csoportban, akkor most ott kell valahogy kitűnni a többi gyerekhez képest, és így tovább, egész a felsőoktatási felvételiig és azon is túl... Kevesen ismerik fel, hogy lényegében állandósul a gyerekek rejtett versenyeztetése, ami ritkán jár valódi katarzisélménnyel. Ennek az attitűdnek egyébként szintén nagyon mély történeti gyökerei vannak egy olyan társadalomban, ahol kétszáz éve Európa legtöbb elvi előjogokkal rendelkező, de valójában majdnem nincstelen – később aztán az előjogait is elveszítő – nemese élt. A jelenlegi városok és megyeszékhelyek többsége 100-150 éve még jelentéktelen települések volt, így szükségszerűen nem rögzültek a polgári magabiztosság skilljei.

Voltak olyan korszakai az oktatásnak, amikor jobban biztosítani lehetett a társadalmi mobilitást?



Minden bizonnyal igen. Az iskola a dualizmus korában is sokkal jobban tudott mobilitáshoz segíteni olyanokat, akik egyébként teljesen el lettek volna zárva a felfelé irányuló mobilitástól. De valószínűleg a 60-as évek vége felé és a 70-es években is jobban képes volt betölteni ezt a funkcióját, mint most. Minél kisebb az iskola és a mindennapok kultúrája közötti különbség, annál inkább képes az oktatás mobilizáló tényező lenni. Az érdekes kérdés, hogy az 50-es és a 60-as évek rákosista és a korai Kádár-korszak gyorstalpaló kommunista iskolái mennyiben segítették vagy miben vezették zsákutcába az oda járókat. De ez már átvezet ahhoz a kérdéshez, hogy mit nevezünk egyáltalán mobilitásnak. Tekinthető-e mobilitásnak az, ha valakinek az előrelépése nem járt valódi kulturális értéktöbblettel, csak ő lett mondjuk a párttitkár a gyárban? Ez nagyon bonyolult kérdés. Inkább azt mondanám, hogy az 1970-es, 80-as években azért a jelenleginél nagyobb perspektívát tudott nyújtani az oktatás az egyébként a társadalmi emelkedéstől elzártabb, ám a kulturális tőkeelemek iránt nyitottságot mutató társadalmi csoportok számára.

Tegyük hozzá, hogy távolról sem biztos, hogy a mai mobilitás hiánya kizárólag az oktatáspolitika bűne vagy hiányossága. Ma már sokkal több csatorna áll rendelkezésre az emelkedésre vagy a mozgásra hazánkban is annál, amit pusztán az iskola biztosíthatna. Hiszen az, hogy a világ vagy a mindennapok kultúrája és az iskola kultúrája között egyre nő a szakadék, egyben azt is jelenti, hogy egy jó vállalkozással vagy megélhetési stratégiával egy a technológiai folyamatokat ügyesen követő szülő vagy annak gyerekei iskolai végzettségtől függetlenül is előre tudnak lépni.

Ezek után ön szerint van esély a változásra és egy méltányosabb oktatási rendszer kialakítására?

Nem vagyok túl optimista. A társadalomban gyakorlatilag teljes a konszenzus arról, hogy a szülő, bárhol is áll a társadalmi ranglétrán, megválaszthatja a gyerekének az iskolát. A társadalom ezt a rosszul teljesítő szelektív iskolarendszert egyáltalán nem éli meg sérelemként, míg a szakemberek persze tisztában vannak azzal, hogy mindez mennyire káros, és azt is tudják, hogy miként kellene felszámolni. Egy méltányosabb oktatási rendszerben a felek el- és felismerik, hogy a 10 éves kori szelekció korai és káros. Ez strukturális kérdés. Emellett számos tartalmi és módszertani megoldás is kínálkozna arra, hogy a kulturális szakadék csökkentésével a rosszabb körülmények között élő gyerekek is több örömhöz és sikerélményhez jussanak az oktatásban. Ha ezekre lenne valódi remény, akkor lehetne elkezdeni gondolkodni azon, hogy a mély történelmi tapasztalatok terheivel élő közösségünkben milyen jógyakorlatok köthetők össze a hálózatosodás elve alapján, és mi az, ami túlzóan ambiciózus, és ezért kudarcra van ítélve.

