Robert F. Kennedy Jr. fél év alatt megmutatta, milyen az, ha egy oltásellenes konteóhívő vezeti az egészségügyet

Miután első elnöki ciklusa épp a koronavírus-járvány alatt ért véget, Donald Trump elhatározta, hogy második elnöksége alatt nagy hangsúlyt fektet az egészségügyre – igaz, ezt a híresen oltásellenes és összeesküvéselmélet-hívő Robert F. Kennedy Jr. segítségével teszi. Az amerikai egészségügyi és szociális minisztérium (HHS) vezetését február 13. óta ellátó Kennedyhez tartozik többek között a járványvédelemért (CDC), az élelmiszer- és gyógyszerfelügyeletért (FDA) és az Egyesült Államok orvosi és egészségügyi kutatásaiért (NIH) felelős hivatal, és az első fél év tapasztalatai alapján nem is fél beleszólni a működésükbe.

Az egyik legnagyobb amerikai politikusdinasztiába született, egyszerűen RFK Jr.-ként is ismert egészségügyi miniszter csak az elmúlt egy hónapban asszisztált a Karikó-féle mRNS-vakcinák fejlesztésének leállításához és a járványügyi hivatal vezetőjének kirúgásához, megpróbált visszavonatni egy neki nem tetsző tanulmányt, amely szerint nem kell félni az oltásokban használt alumíniumtól, illetve sikeresen eltemette azt a kutatást, amely rámutatott, hogy mennyiféleképpen okozhat rákot az alkohol. És akkor az egészségügyi dolgozók elmúlt tömeges leépítéséről nem is beszéltünk.

A helyzet odáig fajult, hogy szerdán a HHS több mint ezer volt és jelenlegi dolgozója levelet írt Kennedynek és az amerikai kongresszusnak címezve, amelyben a miniszter lemondását követelik, amiért alkotmányellenes módon veszélybe sodorta amerikaiak életét és a nemzet egészségét. Csütörtökön már a szenátus pénzügyi bizottsága előtt volt jelenése Kennedynek, akit most a CDC igazgatójának kirúgása és tanácsadó testületének valódi tudományos tapasztalattal nem rendelkező, oltásellenes pártkatonákkal való feltöltése miatt vettek elő. Bár a minisztert ezúttal már a republikánus szenátorok is alaposan felkérdezték, Kennedy továbbra is kiállt döntései mellett, mert szerinte csak teljeskörű reformmal lehet meggyógyítani az általa „a legbetegebb ország” névvel illetett Egyesült Államokat.

Első lépéseként kirúgott tízezer egészségügyi dolgozót

Az, hogy Kennedy és a tudományos-orvosi közösség viszonya nem lesz felhőtlen, már a miniszter beiktatása előtt nyilvánvaló volt. Januárban 15 ezer orvos írta alá azt a levelet, amelyben felszólították a Szenátust, hogy ne engedjék az egészségügyi minisztérium közelébe Kennedyt. A levélben azt írják, hogy „RFK Jr. nem egyszerűen alkalmatlan ennek a létfontosságú intézménynek a vezetésére, hanem kifejezetten veszélyes”. Sőt, egy hónappal korábban egy 77 Nobel-díjas tudós által aláírt petíció is napvilágot látott, amelyben Kennedy jelölésének visszavonását kérték.

A szakemberek már ekkor hangot adtak annak a félelmüknek, hogy az egészségügyi szervezetek személyzetét és anyagi forrásait is csökkenteni majd az új egészségügyi miniszter – amit teljesített is első fél éve alatt.

Az első komoly leépítési hullám március végén indult, amikor közel tízezer egészségügyi dolgozót bocsátottak el a HHS-től, hogy aztán április elején visszahívják a kirúgott közalkalmazottak 20 százalékát. A félreértés miatt elküldött, majd újra felvett dolgozók esetéről Kennedy azt mondta, „el fogunk követni hibákat”, ami jól leírta a második Trump-kormány első hónapjait. Később az akkor még Elon Musk által vezetett kormányzati hatékonysági minisztérium (DOGE) leépítési törekvései miatt további tízezer önkéntes mondott fel. Kennedy a sajtó kérdéseire kifejtette, hogy „nem csak a bürokrácia terjedését csökkentjük. A szervezetet újrahangoljuk alapvető küldetéséhez és új prioritásainkhoz, hogy visszafordítsuk a krónikus betegségek járványát”.

A HHS új, oltásellenes irányelveit követte a miniszter június eleji döntése is a további leépítésekről – ekkor Kennedy a járványvédelmi központ oltási gyakorlatokkal foglalkozó tanácsadó bizottságának (ACIP) tizenhét tagját bocsátotta el posztjáról. A CDC küldetése, hogy tudományos alapokon nyugvó, adatközpontú megközelítésekkel segítse az amerikai lakosság, főként a gyerekek egészséges életmódját; ezen belül az oltási gyakorlatokkal foglalkozó tanácsadó bizottság feladata, hogy oltásokkal kapcsolatos ajánlásokat tegyen a szövetségi kormányzatnak, és ütemtervek felállításával segítse a civil lakosság immunizációját.

Az RFK Jr. által kinevezett nyolc új bizottsági tag között olyanok is helyet kaptak, mint Martin Kulldorff svéd biostatisztikus, aki 2020 októberben aláírta a nyájimmunitást szorgalmazó Great Barrinton-nyilatkozatot. Ennek az lett volna a célja, hogy a fiatalokat – akikre a szöveg szerint kevésbé veszélyes a covidot okozó vírus – a vakcina kifejlesztéséig engedjék szocializálódni, hogy természetes immunitást érhessen el a szervezetük. Kennedy a szervezeti átalakításokat azzal magyarázta, hogy csak a „teljes tisztogatás” képes visszaállítani az egészségügyi intézményekben megrendült közbizalmat.

Mikrobiológus helyett techbefektető került a járványügy élére