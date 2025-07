Nem kell félni az oltásokban használt alumíniumtól egy dániai kutatás szerint

Semmilyen összefüggést nem talált az oltásokhoz használt alumínium és 50 különböző egészségi probléma, valamint mentális zavar kialakulása között egy dán nagymintás kutatás – írta meg az ArsTechnica hírportál szerdán.

Tavaly nyáron az oltásszkeptikus nézeteiről ismert Robert F. Kennedy Jr. – aki azóta Donald Trump második elnöki ciklusában az Egyesült Államok egészségügyi minisztere lett – Joe Rogan podcastjában a fémet „extrém módon neurotoxikusnak” nevezte.

Az 1,2 millió dán gyermek egészségi adatain alapuló kutatás, amit az Annals of Internal Medicine folyóiratban kedden tettek közzé, most megnyugtatóan cáfolja ezeket a félelmeket. Egyes oltásokban, például a Magyarországon is beadott, hepatitisz B vírus elleni HBVAXPRO-ban az alumíniumsókat adjuvánsként, vagyis a vakcina hatásosságát – azaz a fertőzés ellen nyújtott védelmét – növelő komponensként alkalmazzák.

Az 1997-2018 között született gyermekek kórtörténetét áttekintő vizsgálat alapján az alumínium adjuvánsként történő használata nem növeli meg autoimmun és allergiás megbetegedések kockázatát, és olyan idegrendszeri fejlődési zavarok kialakulásához sem járul hozzá, mint a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD) vagy az autizmus spektrumzavar.

