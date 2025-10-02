Meghalt Jane Goodall, aki nevet adott a csimpánzoknak

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Október 1-én meghalt Jane Goodall. A 91 éves brit primatológus az Egyesült Államokban tartott előadássorozata alatt Kaliforniában hunyt el. Halálhírét a nevét viselő Jane Goodall Intézet jelentette be; a honlap közleménye szerint a kutató „élete során fáradhatatlanul kiállt a természeti világunk védelméért és helyreállításáért, felfedezései pedig forradalmasították a tudományt”. A BBC nekrológja szerint Goodall rendkívüli örökséget hagyott hátra.

Jane Goodall Budapesten, 2018-ban Fotó: Fülöp Máté

Nevet adott a majmoknak

Az ötévesen Londonból szüleivel a tengerparti Bournemouth-ba költöző Goodall már kislányként különös érdeklődést mutatott a természet iránt, a tizedik születésnapjára kapott, az evolúciót, a különféle állat- és növényfajokat és azok rokonságát taglaló Amerikáról szóló természetrajzi album pedig végleg kijelölte az útját.

A csimpánzok viselkedését tanulmányozó, új korszakot nyitó kutatását 1960-ban dr. Louis Leakey antropológus és paleontológus volt mentoráltjaként kezdte Tanzániában, az akkor Gombe Stream Chimpanzee Reserve-nek nevezett Gombe Nemzeti Parkban. Ezek eredményét Oxfordban írt diszertációjában fejtette ki azon úttörők egyikeként, akik elutasítva, az állatok megjelölésére használt számokat, kutatási dokumentációikban nevet adtak a csimpánzoknak. Tudományos szentségtörésnek számító tettét azzal indokolta, hogy az emberszabású majmok minden kétséget kizáróan egyedenként is eltérő egyéniséggel, gondolatokkal és érzelmekkel bírnak.