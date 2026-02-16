Forradalmat ígértek, de egyelőre hibát hibára halmoznak az egészségügyi AI-eszközök

Nem nagyon telik el hónap úgy, hogy ne történne valamilyen jelentős áttörés a mesterséges intelligencia (AI) területén: a legújabb AI-modellek az elmúlt hetekben már komplex matematikai problémákat oldanak meg és elképesztően jól programoznak, miközben specializált AI-algoritmusok egyre hatékonyabbak a szervezetünkben zajló molekuláris kölcsönhatások modellezésében, és ezáltal új gyógyszerek és terápiák tervezésében.

Elvben pont az egészségügy az egyik olyan terület, ahol a mesterséges intelligencia alkalmazása a legtöbb haszonnal és forradalmi változással járhat. De ha körbenézünk a friss kutatások és tényfeltárások között, ehelyett egyelőre az a kép rajzolódik ki, hogy az AI-jal kiegészített orvostechnikai eszközök, AI-alapú egészségügyi tanácsadást ígérő alkalmazások és a százmilliók által használt chatbotok sokszor a vártnál rosszabbul teljesítenek, vagy egyenesen komoly kockázatokat rejtenek.

Agyvérzést és véletlen koponyafúrást okozhatott az AI-jal felruházott sebészeti segédeszköz

A Reuters február elején megjelent tényfeltáró cikkében az AI-jal felruházott orvostechnikai eszközök megbízhatóságának járt utána, és amit talált, az finoman szólva sem megnyugtató. Ott van például annak a sebészek munkáját segítő orvostechnikai eszköznek a története, amelynek szoftverét 2021-ben egy gépi tanulási algoritmussal turbózták föl – amit akkor az amerikai egészségügyi óriáscég, a Johnson & Johnson nagy előrelépésként igyekezett eladni. A TruDi Navigációs Rendszernek nevezett berendezés a műtét során egy kijelzőn több nézetből mutatja meg a sebésznek az általa használt eszköz helyzetét a páciens testén belül, ezzel segítve a krónikus arcüreggyulladás kezelését célzó műtéteket.

Ekkor a berendezés már három éve elérhető volt a piacon, ami alatt az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatóság (FDA) hét, nem megerősített bejelentést kapott a meghibásodásáról, valamint egy további esetről, amelynek során egy páciens megsérült. Mióta viszont a TruDi Navigációs Rendszert gépi tanulási algoritmussal ruházták fel, legalább száz meghibásodásról és nemkívánatos eseményről, valamint 10 páciens sérüléséről érkezett bejelentés a hatóságnak. Ezek többsége a vádak szerint abból fakadt, hogy a rendszer félreinformálhatta a sebészt a sebészeti eszközök pontos helyzetéről, miközben ők beavatkozásokat végeztek a betegeken. Egy esetben a beteg orrából a jelentés szerint agy-gerincvelői folyadék kezdett folyni, egy másik esetben pedig a sebész tévedésből átszúrta a beteg koponyaalapját.

A fül-orr-gégészeti sebészeti beavatkozásokat segítő TruDi Navigációs Rendszer Illusztráció: Integra LifeSciences

A Reuters szerint az FDA jelentései nem elég részletesek ahhoz, hogy kiderüljön, mekkora szerepe volt ezekben a műtéti hibákban a mesterséges intelligenciának. De két páciens, akiknél elmondásuk szerint a beavatkozás következtében agyvérzés alakult ki, pert indítottak, azt állítva, hogy sérüléseikhez hozzájárult a TruDi AI-rendszere. „A termék biztonságosabb volt, mielőtt a szoftverébe beépítették volna a mesterséges intelligenciát” – állítja az egyik kereset.