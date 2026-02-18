Európában dagad a babatápszerbotrány, Magyarországon hivatalosan nincs megbetegedés vagy haláleset

Komoly aggodalmak között indult az év azoknak a szülőknek, akik anyatej híján tápszerrel etetik csecsemőiket. Januárban az egyik legnagyobb gyártó, a svájci Nestlé több tápszerét is visszahívta, mert bizonyos sorozatszámú termékek egy, a babákra veszélyes baktériummal szennyeződhettek. Azok a szülők sem dőlhettek hátra, akiknek gyermeke nem a visszahívásban érintett tápszereket kapja, mivel január közepére a boltokból és a gyógyszertárakból szinte teljesen eltűnt a Beba Optipro 1, a Lactogen Harmony 1, a Beba Expertpro HA Start, a Beba Expertpro HA 1, a laktózmentes Beba Expertpro, a Beba Expertpro HA AR, a Beba Expertpro HA SensiDuo, a Beba Supremepro 1, a Beba Supremepro 2, az Alfamino Start és a vaníliaízű Alfamino Kids is. (A csecsemőtápszereket a nagyobb élelmiszerboltokban, drogériákban és a gyógyszertárakban is árulják, de ha gyermekorvos írja fel őket receptre, a patikában mintegy feleannyiba kerülnek, mint az üzletekben.)

A február 2-án készült képen az Allee bevásárlóközpont DM üzletében tábla hirdeti, hogy a Nestlé visszahívta Beba SupremePro 1, Beba SupremePro 2, Beba ExprertPro HA Start, Beba ExpertPro HA 1, Beba ExpertPro Laktózmentes és Beba Optipro 1 bizonyos sorozatszámú tápszereit, fölötte a Beba ExpertPro HA Start üres polca látható. Mellette a visszahívásban nem érintett Beba ExpertPro HA2 tápszer látható elérhető mennyiségben. Fotó: Radó Nóra

A hiány annyira súlyosnak bizonyult, hogy akadt szülő, aki egymás után 9-10 budapesti patikát is felhívott, eredménytelenül, hogy aztán Kőbánya valamelyik eldugott gyógyszertárából teremtsék elő az egyetlen tápszert, amelyet a gyermeke kicsi kora miatt megehet. Volt budapesti védőnő, aki a tanácstalan fővárosi szülőknek azt javasolta, hogy inkább vidéki gyógyszertárakban próbálkozzanak, míg egy gyermekorvos tápszerváltásra biztatta őket. Sokan Facebook-csoportokban próbáltak információhoz jutni és tanácsot kérni, mert a Nestlé a termékhiányról nem tájékoztatta a vásárlókat, csak a visszahívásról, és azt sem közölte, hogy mikor lesz újra kapható a tápszer. Február elején jött az újabb hidegzuhany: azok a szülők, akik a Nestlé visszahívott tápszereiről a konkurens francia székhelyű cég, a Danone Milumil vagy Milupa márkáira próbáltak váltani, azzal szembesültek, hogy a Danone által gyártott Milumil 1, Milumil 2, Milumil AR Optima és Milumil 1 Optima anyatej-helyettesítő vagy -kiegészítő tápszereket is visszahívták.

A február 7-én készült képen a Kálvin téri Rossmann üzletben tábla hirdeti, hogy a Danone visszahívta Milumil 1 Optima tejalapú anyatej-helyettesítő tápszerét, fölötte a visszahívásban érintett Milumil 2 tápszer helye a polcon. Mellette a visszahívásokban nem érintett tápszerek. Fotó: Radó Nóra

Mi történt pontosan?