Mitől lesz hiteles egy közvélemény-kutatás?

„Csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítottam” – szól a Winston Churchillnek tulajdonított mondás. Churchill persze sosem mondott ilyet, de nem csoda, ha az embernek ez jut eszébe a hónapok óta húzódó számháborúban, ahol már mindenki mért mindent, és persze mindennek mérték már az ellenkezőjét is. Magyarországon azután szabadult el igazán a pokol, hogy a Medián február végén publikálta a HVG megbízásából készült kutatását, amely szerint a választani tudó biztos szavazók körében a Tisza előnye a kormánypártokkal szemben elérte a 20 százalékpontot. (Hasonló eredményre jutott a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása, amelynek eredményeit március 25-én tette közzé a HVG).

A mérés után kormányzati össztűz zúdult a Mediánra és Hann Endrére, az intézet igazgatójára, ami először a Facebookra posztolt röhögős fejekben nyilvánult meg, majd Deák Dániel kormánypárti politológus videójában csúcsosodott ki, amelyben Deák azt akarta bebizonyítani, hogy a Medián hamisítja az adatait.

A Deák által lobogtatott papíron található adatok valóban a Mediántól kerültek ki (hogy pontosan kitől és hogyan, az nem derült ki, de csak illegálisan juthattak el hozzá), csakhogy azon nyers, súlyozás nélküli, nem reprezentatív adatok szerepeltek – vagyis csak részeredmények, amelyek önmagukban nem értelmezhetők, és semmiképpen nem bizonyítják, hogy a Medián torzította volna a publikált eredményeit. Innen jutott el odáig Orbán Viktor, hogy március 4-én már arra szólította fel a híveit, hogy se a Mediánnak, se a kormányközeli Nézőpont adatainak ne higgyenek – ami azt sugallja, hogy a miniszterelnök szerint a közvélemény-kutatások úgy, ahogy vannak, megbízhatatlanok, bárki is készíti őket.

Ha valóban nem lennének jók semmire, a bankok, a szárazelem-gyártók, a szociológusok, a társadalomkutatók és a politikusok nyugodtan hagyatkozhatnának madárjósokra vagy bélből jósoló sámánokra is. De miről ismerszik meg egy megbízható kutatás, mire érdemes figyelni, ha ilyen híreket olvasunk, és mik a korlátai a méréseknek?

Legyen reprezentatív, legyen ismert a módszer