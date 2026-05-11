Megelőzheti-e Kína az USA-t a nagy AI-csatában?

Kína már évekkel ezelőtt deklarálta, hogy 2030-ra a világ vezető AI-nagyhatalmává akar válni, és bár a chipháború komolyan megnehezíti a dolgát, a kínai AI-ipar az elmúlt évek alatt óriásit fejlődött – igaz, részben technológiai kémkedéssel. Az ország három techóriása, a Baidu, az Alibaba és a Tencent mellett a semmiből törtek fel az AI-tigriseknek nevezett startupok, és ma már három kínai cég is ott van a legfontosabb globális AI-szereplők között a Time top 10-es listáján. Miközben a hangcsoui DeepSeek megjelenése tavaly tőzsdepánikot okozott az USA-ban, a kínai chatbotok máig nem hajlandók válaszolni a Tienanmen-térre, Tajvanra vagy Micimackó és Hszi Csin-ping elnök hasonlóságára vonatkozó kérdésekre.

Az AI Híradó 13. adásában Bodnár Zsolt és Tóth András azt járja körbe, hogy milyen erők formálják a kínai AI-fejlesztést, mire használják a modelleket a robotikától az AI-társakig, és valójában mekkora a lemaradásuk az Egyesült Államokhoz képest. Az amerikai NIST legfrissebb értékelése szerint a legjobb kínai modell nagyjából nyolc hónappal kullog az élvonalbeli amerikaiak mögött – de hogy ez nő vagy csökken, azon lehet vitatkozni. És miközben a Claude, a Gemini vagy a ChatGPT fejlesztői a DeepSeekre figyelnek, a Meta olyan modellekkel versenyezhet, mint a Qwen, a Kimi vagy a Xiaomi által kiadott MiMo.

Az amerikai-kínai versenyen túl a mesterséges intelligencia világának legfrissebb híreit is kitárgyaltuk:

az OpenAI Images 2.0 nevű eszközével már filmposztereket, magazinoldalakat és képregényeket is generálhatunk;

félidőnél jár az Elon Musk kontra OpenAI-per, amelynek tárgyalásán Musk egy ponton tényleg azzal védekezett, hogy „az apróbetűs részt nem olvastam el”;

távolodik egymástól a Microsoft és az OpenAI, amelybe több mint tízmilliárd dollárt fektetett az óriáscég;

a Google DeepMind pedig egy olyan AI-doktorsegéden dolgozik, amely videón át is képes kommunikálni a betegekkel.

Amikor az adásban a ChatGPT új képalkotási funkciójáról beszéltünk, felidéztük, milyenek voltak még a chatbot megjelenése előtt, közel négy éve az AI-képgenerátorok. Zsolt 2022 augusztusában próbálta ki az akkor új Stable Diffusion generatív AI-modell képességeit – ahogy a videóban ígérjük, íme a „hírességek hangszerrel” sorozat torzszülött screenshotjai:

Leonardo DiCaprio fuvolával, George Clooney tubával Forrás: Qubit x Stable Diffusion (AI)

Quentin Tarantino jazz-zenészként, Clint Eastwood oboával Forrás: Qubit x Stable Diffusion (AI)

Joe Biden szaxofonnal, Boris Johnson egy punktrió tagjaként Forrás: Qubit x Stable Diffusion (AI)

Orbán Viktor zongorával, kétszer Forrás: Qubit x Stable Diffusion (AI)

Napóleon elektromos gitárral, Matt Damon basszusgitárral Forrás: Qubit x Stable Diffusion (AI)

